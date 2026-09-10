Vanlı muaythai sporcusu Furkan Bilici +91 kiloda dünya şampiyonu oldu

Vanlı muaythai sporcusu Furkan Bilici +91 kiloda dünya şampiyonu

1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında Kosova’da düzenlenen U24 Dünya Muaythai Şampiyonası’nda ay-yıldızlı sporcular sergiledikleri performansla turnuvayı öne çıkan ekip olarak tamamladı. Organizasyon, 7 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile sona erdi ve Türkiye takım halinde dünya şampiyonluğunu kazandı.

Ağır sıklette Van’dan altın geldi:

Turnuvada ağır sıklette mücadele eden Vanlı sporcu Furkan Bilici, +91 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Bilici’nin başarısı, milli takımın genel zaferine doğrudan katkı sağladı ve Van spor camiasında büyük sevinç yarattı.

Van temsilcisinden tebrik ve değerlendirme:

Muaythai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, dünya şampiyonu olan sporcu Furkan Bilici ile antrenörü Dr. Sinan Ağları tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu: Kosova’da milli formayla mücadele eden ve +91 kiloda ringi rakiplerine dar ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan değerli sporcumuz Furkan Bilici göğsümüzü kabartmıştır. Ağır sıklette dünya zirvesine çıkarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuzu ve onu bu seviyeye getiren kıymetli antrenörü Dr. Sinan Ağlar’ı yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, doğru ve disiplinli bir planlamayla Van’dan da dünya şampiyonları çıkarılabileceğinin en somut göstergesidir.

KOSOVA’DA DÜZENLENEN U24 DÜNYA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA +91 KİLODA MÜCADELE EDEN VANLI SPORCU FURKAN BİLİCİ ALTIN MADALYA KAZANDI.