Vardiyada çalışan bekçi Erzurum'da tespihi sanat eserine dönüştürüyor

Erzurum'da vardiyalı güvenlikten ince işçilikle tespih üretimine

44 yaşındaki Ramiz Bulut, vardiyalı güvenlik görevlisi olarak çalıştığı günlerin dışındaki zamanını fil ve mamut dişi, Oltu taşı ve çeşitli ağaç türlerini işleyerek geçiriyor. 14 yıl önce tevafuk olarak başladığı ahşap oymacılığını, son 6 yıldır tespih işlemeciliğine dönüştüren Bulut, gelen siparişleri detaylı el işçiliğiyle kişiye özel eserlere dönüştürüyor.

Malzeme, motif ve işleme süreci:

Bulut'un çalışmalarında öne çıkan malzemeler arasında Oltu taşı, fil ve mamut dişi ve farklı ağaçlar bulunuyor. Her tespihin taşları tek tek oyularak; gül, bayrak, Osmanlı Tuğrası gibi farklı motifler ortaya çıkarılıyor. İmame grupları genellikle 3-5 gün arasında tamamlanırken, 33 taşlı ve imamesi birlikte işlenen tespihlerin üretimi 1-1,5 ay sürüyor. Konu üzerine yoğunlaşan ve ayrıntılı işlemeler içeren tespihlerin hazırlanması ise bazen 4-5 ayı bulabiliyor.

Kişiye özel üretim ve hikâye odaklı çalışmalar:

Çevresinden ve koleksiyonerlerden gelen siparişler doğrultusunda çalışan Bulut, her parçada farklı işlemeler uygulayarak eserleri dünyada tek ve kişiye özel hale getiriyor. Vardiyalı çalışmanın sağladığı boş zamanları el sanatına ayırdığını belirten Bulut, yaptıkları işlerin birer hikâye taşıdığını; daha önce yapılmamış, konulu çalışmalar üretmeye özen gösterdiğini söylüyor.

Bulut'un yöntemi, malzemenin seçilmesinden detaylı oymaya kadar sabır ve titizlik gerektiriyor. Siparişe göre belirlenen motif ve konuya uygun planlama, tasarım ve ardından gelen uzun el işçiliği süreci sayesinde her tespih hem kullanışlı hem de koleksiyon değeri taşıyan birer sanat eserine dönüşüyor.

RAMİZ BULUT, FİL VE MAMUT DİŞİ, OLTU TAŞI VE AHŞABI İŞLEYEREK TESPİHLERE FARKLI BİR ANLAM KAZANDIRIYOR.