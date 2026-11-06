Vargas tezgâhta: espresolab ve melissa vargas güçlerini kahvede birleştirdi

Espressolab ve Melissa Vargas iş birliği

Espressolab, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas ile yeni bir iş birliğine imza attı. Sahadaki güçlü servislerinden ilham alan "Bu Servis Normal Değil" çalışması, markanın "Normal is Boring" kampanyasının Türkiye ayağında sporun dinamizmini kahve deneyimine taşıyor. Vargas, 2026 FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği MVP unvanının ardından bu kez barista tezgâhına geçti ve misafirlere servis yaptı.

Çalışmanın konsepti ve marka yaklaşımı:

İş birliği, Espressolab’in alışılmışın dışında deneyimler sunma hedefiyle milli voleybolcunun saha disiplinini ve tutkusunu bir araya getiriyor. Proje, Vargas’ın servislerindeki özen ve gücün kahve hazırlama süreçlerine nasıl yansıdığını vurguluyor; kahvenin hazırlanmasından sunumuna kadar her aşamada kalite ve titizliğin önemine dikkat çekiliyor. Marka, bu ortaklıkla sporun enerjisini kahve kültürünün sosyal atmosferiyle bütünleştirmeyi amaçlıyor.

Marka yetkilisinin ve Vargas’ın değerlendirmeleri:

Espressolab CMO’su Ersin Kefeli iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Sporun dinamizmi, disiplini ve heyecanıyla kahve kültürünün sosyal atmosferinin birbirini tamamladığına inanıyoruz. Melissa Vargas, sahadaki gücü, azmi ve başarılarıyla hepimize ilham veren çok özel bir sporcu. Onun disiplini ve kararlılığı, benimsediğimiz özen ve kalite anlayışıyla tam olarak örtüşüyor. Marka olarak biz bu değerleri kahve deneyimine yansıtırken Melissa Vargas da aynı değerleri voleybol sahasında temsil ediyor. Melissa Vargas’ın sahadaki gücünü, kahve hazırlama ve servis anlayışımızla buluşturduk. ‘Bu Servis Normal Değil’ söylemiyle kahvenin hazırlanmasından sunumuna kadar her aşamada gözettiğimiz kaliteyi vurguluyoruz. Bu çalışma, ‘Normal is Boring’ yaklaşımımızın temelinde yer alan özgün deneyimler sunma anlayışımızı da yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde sporun enerjisini kahve kültürüyle bir araya getirerek misafirlerimize alışılmışın dışında deneyimler sunmayı hedefliyoruz."

Melissa Vargas ise baristalarla çalışırken edindiği izlenimleri şöyle aktardı: "Kahve hazırlamanın kendine özgü bir ritmi var. Baristaları izlerken her şeyi ne kadar rahat yaptıklarını görüyorsunuz ama kendiniz denediğinizde işin hiç de o kadar kolay olmadığını anlıyorsunuz. Markanın özgün tariflerini ekiple birlikte hazırlamak, kahvenin farklı lezzetlerini ve sunumlarını keşfetmek çok keyifliydi. Her tarifin ayrıntılarına dikkat ederek çalışmak, kahveye gösterilen özeni ve Espressolab’deki servis kalitesini daha yakından hissetmemi sağladı. Markanın kahve sektöründe oluşturduğu güçlü küresel vizyonu ve yenilikçi yaklaşımı her zaman yakından takip ediyordum. Bu enerjiyi sahadaki dinamizmimizle buluşturan iş birliğimiz heyecan verici".

Vargas’ın seçkisi ve iletişim planı:

İş birliği kapsamında Melissa Vargas, Espressolab ürünleri arasından Tahinli Latte, Coconut Matcha ve Protein Shake tercihlerinden oluşan "Vargas’ Choice" seçkisini belirledi. Bu üç ürün kampanya süresince misafirlerle buluşacak. Ayrıca Vargas’ın kahve tercihleri, günlük alışkanlıkları ve maç günü rutinleri markanın dijital kanallarında paylaşılarak hem sporseverlerle hem de kahve tutkunlarıyla etkileşim hedefleniyor.

Espressolab’ın bu adımı, marka kimliğiyle milli sporun sahadaki başarı ve disiplin değerlerini örtüştürerek misafirlere farklı bir deneyim vaat ediyor. İş birliği, hem marka iletişimini güçlendirme hem de tüketiciye yenilikçi sunumlar yapma amacı taşıyor.

ESPRESSOLAB, A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCUSU MELİSSA VARGAS İLE YENİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI. MELİSSA VARGAS’IN SAHADAKİ GÜÇLÜ SERVİSLERİNDEN İLHAM ALAN "BU SERVİS NORMAL DEĞİL" ÇALIŞMASI, SPORUN ENERJİSİNİ MARKANIN KAHVE HAZIRLAMA VE SERVİS ANLAYIŞIYLA BULUŞTURUYOR.