Vargitler Sarıtaş Yaylası'nda açtı: yaylacılara dönüş zamanı sinyali

Vargitler Sarıtaş Yaylası'nda açtı:

Gümüşhane merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında bulunan Sarıtaş Yaylası ile çevresindeki yüksek kesimlerde, kışın habercisi kabul edilen vargit çiçekleri yüzünü göstermeye başladı. Türkiye'nin en fazla yaylaya sahip kentlerinden biri olan Gümüşhane'de, bu sarı ve mor tonlardaki bitki türü halk arasında 'güz çiğdemi' olarak biliniyor ve yaylacıların mevsim hareketlerini belirleyen doğal bir işaret olarak kabul ediliyor.

mevsimsel uyarı ve yaşam döngüsü:

2 bin 250 metre rakımdaki Sarıtaş Yaylası, kentin kayıtlı 430 yaylasından biri olarak özellikle sonbahar dönemi gözlemleri için önem taşıyor. Doğa rehberi İmdat Yılmaz, bölgede gözlemlenen bu çiçek açmasının halk dilinde 'Artık yaylaları terk et' anlamına geldiğini belirterek, yerel takvimin nesilden nesile aktarılan en temel göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Sarıtaş Yaylası'nın tarihsel yaşam süresine dair bilgi verirken, yaylanın yaklaşık 200 ila 400 yıl arasında bir geçmişe sahip olduğunu ve burada yerleşik yaşamın genellikle 4 ay veya en fazla 5 ay sürdüğünü söyledi. Buna göre yayla sezonu genelde Mayıs ortası gibi başlıyor ve kasım başı gelmeden sona erdiriliyor.

iklim verileri ve yerel tavsiyeler:

İmdat Yılmaz, bölgedeki soğuk hava dalgasının etkisini aktarırken, çevredeki dağlara dikkat çekti: Kaçkarlar'da kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgedeki sıcaklığın 5 derece civarına düştüğünü tahmin etti. Yılmaz, ayrıca 3 bin 82 metre yüksekliğiyle bilinen Deveboynu Dağı ve arkasında görülen 2 bin 680 rakımlı Karakaban Dağının bu soğuk havadan etkilendiğini söyledi.

Yayla sakinleri ve uzmanlar, çiçeklerin açmasının ardından yaylacılara kademeli olarak alt köylere ve ilçe merkezlerine dönüş planını başlatmaları uyarısında bulunuyor. Özellikle kar yağışı yolları kapatmadan önce geri dönüşün tamamlanmasının önemine dikkat çekiliyor. Bölgedeki geleneksel takvime göre, vargitlerin açması yaylacıların geliş-gidiş planlarını belirleyen somut bir işaret olarak kabul ediliyor.

Doğa rehberi İmdat Yılmaz'ın gözlemleri, Sarıtaş Yaylası'ndaki yaşamın mevsimsel ritmini ve yerel halkın doğayla kurduğu zamanı işaret eden ilişkisini bir kez daha ortaya koydu. Yılmaz, bu yıl da sarı çiçeklerin halk dilindeki uyarısını yineleyerek 'Bu çiçekler açtıysa gelebilirler ve gidebilirler demektir' dedi.

Yöredeki gözlemler ve yerel uyarılar, yayla sakinlerinin güvenli ve zamanında dönüşleri için rehber niteliği taşıyor. Hem doğal işaretler hem de meteorolojik değişimler, Sarıtaş Yaylası ve civarındaki toplulukların mevsim geçişlerini planlamasında belirleyici oluyor.

GÜMÜŞHANE'NİN MERKEZE BAĞLI ÇORAK KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN SARITAŞ YAYLASI'NDA, KIŞ MEVSİMİNİN DOĞAL HABERCİSİ VARGİT ÇİÇEKLERİ AÇTI.