Vatan sevgisiyle dolu anlar: il başkanı şehit babasıyla bir araya geldi

Ziyaret detayları:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım, 1976'da şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır'ın 93 yaşındaki babası Osman Bayır'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Hürriyet Mahalle Başkanı Salih Arslan ile teşkilat üyeleri de hazır bulundu. Gerçekleşen buluşma samimi bir sohbet havasında geçti; anılar paylaşıldı, vatan sevgisi ve dualar ön plana çıktı.

sohbet ve hatıralar:

Ev ziyaretinde Osman Bayır'ın yaşamına ilişkin hatıralar dinlendi, şehit oğlu Hasan Bayır anıldı. Katılımcılar, 93 yıllık ömründe taşıdığı vatan sevgisini ve aileye duyulan saygıyı paylaştı.

il başkanının mesajı:

Yıldırım, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Şehidimizin kıymetli babası Osman Bayır amcamızla bir araya gelerek sohbetine ve hayır dualarına ortak olduk. Vatanımız için evladını şehit veren ailelerimiz, milletimizin baş tacıdır. Osman amcamıza sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyorum".

Ziyaret, teşkilatın şehit yakınlarıyla kurduğu bağın sürdürülmesi ve toplumsal hafızanın canlı tutulması açısından önem taşıdı.

İL BAŞKANI YILDIRIM, ŞEHİT BABASI BAYIR İLE BİR ARAYA GELDİ