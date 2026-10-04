Vezirköprü'de son görev: Kıbrıs gazisi Nevzat Yılmaz uğurlandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. 73 yaşında vefat eden Yılmaz’ın cenazesi, mahalledeki törenin ardından toprağa verildi.

Törenin ayrıntıları:

Cenaze namazını imam hatip olarak görev yapan oğlu Saadet Yılmaz kıldırdı. Namazın ardından Yılmaz’ın cenazesi, Esenyurt Mahallesi’ndeki mezarlığa götürülerek defnedildi.

Katılım ve anlar:

Törene Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Yılmaz’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, gazinin anısına saygı göstererek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

KIBRIS GAZİSİ NEVZAT YILMAZ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.