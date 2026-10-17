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Viranşehir'de başlayan husumet binlerce kişinin önünde Birecik'te barışla sonlandı

Viranşehir'de Ergün ve Cengiz aileleri arasında 2 yıl önce başlayan ölümle sonuçlanan husumet, Ketikan Aşireti Derneği ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla Birecik'te barışla noktalandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Viranşehir'de başlayan husumet binlerce kişinin önünde Birecik'te barışla sonlandı

Viranşehir kaynaklı husumet Birecik'te barışla noktalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki yıl önce yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, ardından aileler arasında derin bir husumet ortaya çıkmıştı. Bugün Birecik'te düzenlenen törende taraflar, toplumun önde gelen isimlerinin arabuluculuğuyla el sıkışarak uzun süren anlaşmazlığa son verdi.

arabuluculuk süreci ve katılımcılar:

Husumetin kan davasına dönüşmesini engellemek amacıyla devreye Ketikan Aşireti Derneği ve bölgedeki kanaat önderleri girdi. Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda barış zemini oluştu ve anlaşma metni yerine yüz yüze tokalaşma ve dualarla uzlaşma sağlandı.

törenin detayları ve güvenlik önlemleri:

Birecik ilçesindeki bir düğün salonunda toplanan binlerce kişi, dualar eşliğinde barışa şahitlik etti. Aileler barışa aracılık edenlere teşekkür etti; törende yemek ikramı yapıldı ve etkinlik sırasında herhangi bir olumsuzluğa karşı jandarma önlem aldı.

Bu gelişme, bölgedeki toplum liderlerinin arabuluculuğunun ve yerel sivil inisiyatiflerin çatışma çözümündeki rolünü bir kez daha göstermiş oldu. Taraflar barışın kalıcı olması için toplum desteğine vurgu yaptı.

ŞANLIURFA’NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE 2 YIL ÖNCE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HUSUMET, BİRECİK...

ŞANLIURFA’NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE 2 YIL ÖNCE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HUSUMET, BİRECİK İLÇESİNDE BARIŞLA SON BULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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