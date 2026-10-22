Viranşehir'de ilkokul öğrencisine sokak köpekleri saldırdı, başına 15 dikiş atıldı

Olayın gelişimi:

Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve gittiği sırada sokakta sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi ve yaralanmalar:

Hastanede yapılan müdahalede çocuğun başına 15 dikiş atıldı. Ayrıca çocuğun kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu bildirildi.

Aile tepkisi ve soruşturma:

S.B.'nin ailesi olayın ardından mahalledeki sahipsiz köpeklerin toplanmasını isteyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA’NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE OKUL ÇIKIŞI SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUĞUN BAŞINA 15 DİKİŞ ATILDI.