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Vodafone'dan koçlukta Türkçe atılım: 31 çalışan ICF sertifikası aldı

Vodafone Türkiye'den 31 çalışan, 63 saatlik ICF akredite eğitimi tamamlayarak global koçluk ekosisteminde Türkçe destek sunacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vodafone'dan koçlukta Türkçe atılım: 31 çalışan ICF sertifikası aldı

Program ve sertifikasyon:

Vodafone Türkiye'den 31 çalışan, Vodafone Grubu'nun dünya çapında uyguladığı iç koçluk programına katılarak 63 saatlik ICF akredite eğitim ve süpervizyon seanslarını tamamladı ve sertifikalarını aldı. Bu adımla Türk koçlar, grubun globalde yer alan 130 kişilik koçluk ekosistemine dahil oldu.

Programın tamamlanmasıyla birlikte Vodafone, global ağ içinde Türkçe koçluk desteği sağlama imkânını kazandı; bu sayede çalışanlar kendi dillerinde koçluk alabilecek ve kültürel yakınlıkla desteklenen gelişim süreçleri yürütülebilecek.

Hedefler ve uygulama:

Vodafone Türkiye, koçluk metodolojisini erişilebilir kılarak çalışan yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Şirket, koçluğun yılda 120'den fazla kişiye ulaşmasını planlıyor. Sertifikalı koçlar, gelen talepler doğrultusunda grup içindeki farklı ülke ve kültürlerden gelen çalışanlara koçluk verebilecek.

Ayrıca, Vodafone Grubu dahilinde tüm çalışanların global koçluk ekosisteminden herhangi bir izin ya da onay süreci olmaksızın ücretsiz olarak faydalanabildiği belirtiliyor.

Memnuniyet ve yönetim yorumu:

Global koçluk programında ölçülen memnuniyet oranı yaklaşık %97 olarak kaydedildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şirket olarak, güçlü bir geleceği yalnızca güçlü teknolojilerin değil, mutlu ve gelişen insanların inşa ettiğine inanıyoruz. Bu inançla, sadece teknolojide değil, çalışan gelişimi ve bağlılığında da referans bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın ‘Vodafone’da çalışmak güzel iş’ diyebilmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlayışla, çalışma arkadaşlarımızın mesleki bilgi birikimine ve gelişimine katkıda bulunacak adımlar atmayı önemsiyoruz. Global koçluk programıyla amacımız, koçluğu çok daha ulaşılabilir bir gelişim metodolojisi haline getirerek çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik gelişimini desteklemek. Koçluk sertifikasını alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz."

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NAZLI TLABAR GÜLER

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NAZLI TLABAR GÜLER

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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