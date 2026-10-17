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Yağış sonrası Çermik'te kaygan yol pikabın takla atmasına neden oldu

Diyarbakır Çermik'te sabah 06.00'da yağışla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap takla attı; yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağış sonrası Çermik'te kaygan yol pikabın takla atmasına neden oldu

Kaza detayları

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sabah 06.00 sıralarında seyir halindeki bir pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza, Çermik - Siverek karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Olay yeri ve koşullar

Yağışların yol yüzeyini kayganlaştırması kazanın doğrudan etkisi olarak kaydedildi. Sürücünün kontrolü yitirmesiyle araç devrilerek takla attı; kazanın oluş biçimi, yol koşullarının rol oynadığını gösteriyor.

Sürücü durumu ve soruşturma

Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından alınarak Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETENİ KAYBETTİĞİ...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETENİ KAYBETTİĞİ PİKAP TAKLA ATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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