Yağış sonrası Çermik'te kaygan yol pikabın takla atmasına neden oldu

Kaza detayları

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sabah 06.00 sıralarında seyir halindeki bir pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza, Çermik - Siverek karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Olay yeri ve koşullar

Yağışların yol yüzeyini kayganlaştırması kazanın doğrudan etkisi olarak kaydedildi. Sürücünün kontrolü yitirmesiyle araç devrilerek takla attı; kazanın oluş biçimi, yol koşullarının rol oynadığını gösteriyor.

Sürücü durumu ve soruşturma

Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından alınarak Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETENİ KAYBETTİĞİ PİKAP TAKLA ATTI.