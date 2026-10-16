Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor

Elazığ'da kitlesel brandalama çalışması:

Elazığ'da sonbaharda beklenenden önce başlayan yağışlara karşı üzüm üreticileri, Keban Barajı havzasındaki bağları korumak için geniş çaplı bir brandalama uygulaması başlattı. Bölgedeki üretimin yaklaşık 80 bin ton olduğu belirtilirken, Öküzgözü, Boğazkere ve Ağın Beyazı gibi tescilli üzüm çeşitlerinin yer aldığı Kıraç, Hoş ve Güzelyalı köyleri öncelikli alanlar olarak öne çıktı.

Amaç, ani yağışların neden olabileceği kalite düşüşünü önlemek ve hasat takvimini uzatarak ürünleri daha uzun süre vitrine çıkarmak. Geçmiş yıllarda daha sınırlı alanlarda uygulanan brandalama yöntemi, bu yıl ovaya yayılan tüm bağlarda eş zamanlı olarak uygulandı.

Uygulamanın şekli ve hedefleri:

Üreticiler asmaların üzerine titizlikle sabitledikleri su geçirmez mavi ve güneş ışığını dengeleyen beyaz renkli brandalarla kilometrelerce uzunlukta paralel örtüler oluşturdu. Baraj gölü kıyısındaki tarım arazilerinin üzerini tamamen kaplayan bu örtüler, havadan çekilen görüntülerle de kayıt altına alındı. Üreticiler, bu yöntemle ürün kalitesini yükseltmeyi ve hasadı Aralık ayı başına kadar uzatmayı hedefliyor.

Yetkililer ve üreticiler, brandalamanın özellikle yağmur ve su hasarına karşı koruyucu olduğunu vurguluyor. Ancak beklentileri aşan don veya başka felaket durumlarında müdahale seçeneklerinin sınırlı olduğu da açıkça ifade ediliyor.

Üreticilerin değerlendirmesi:

Bağlarını brandalarla kapatan üreticilerden Beytullah Efe, uygulamanın ölçeğine dikkati çekti ve şunları söyledi: "Bu yıl zaten hepimizin de bildiği gibi mevsim normallerinin üzerinde bir iklim var. Alışkın olmadığımız şekilde yağış çok erken geldi. Yağıştan korunmak için bağlarımıza brandalarımızı çektik. Daha önceki yıllara nazaran, daha önce de biz bu işlemi hasat süremizi uzatmak ve ürünlerimizi korumak için yapıyorduk ama şu anda çektiğimiz brandalar adeta bir açık hava müzesine dönüştü. İlk defa bu kadar branda çekiyoruz diyebilirim. Çünkü hava şartları bizi bunu yapmaya yönlendirdi. Ümidimiz bu şekilde ürünlerimizi maksimum seviyede koruyarak aralık ayı başına kadar dayanmasını sağlamak. Don olayı veya başka bir felaket durumda zaten yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Bizim yaptığımız brandalama sistemi özellikle yağmurdan koruyucu bir etkiye sahip."

Uygulamanın sahadaki yaygınlığı, bölgedeki bağcılığın iklim değişikliğine ve ani hava olaylarına karşı aldığı pratik tedbirleri gösteriyor. Havadan görüntülenen brandalar, hem üreticilerin koordineli müdahalesini hem de tarımsal riski yönetme amaçlı yerel adaptasyonları gözler önüne serdi.

ELAZIĞ’DA ERKEN BAŞLAYAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE HAREKETE GEÇEN ÜZÜM ÜRETİCİLERİ, KEBAN BARAJI HAVZASINDAKİ 80 BİN TONLUK REKOLTEYİ KORUMAK VE HASAT SÜRESİNİ UZATMAK AMACIYLA BAĞLARINI KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA MAVİ VE BEYAZ BRANDALARLA KAPLADI