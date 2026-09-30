Yağışa rağmen serada fındık kurutan üreticinin pratik çözümü

Serada fındık kurutma yöntemi

Ordu'nun Kumru ilçesi Erikçeli Mahallesi'nde yaşayan üretici Senayi Of, hasadını patoza verdikten sonra harmanda kurutmaya başladı. Ancak bölgede devam eden yağışlar nedeniyle harmandaki fındıkları yeterince kurutamayan Of, mahsulünü yağmurdan korumak için alternatif bir yöntem uygulamaya karar verdi.

Pratik çözüm: serayı fındık alanına çevirme:

Of, seradaki domatesleri sökerek serayı boşalttı ve fındıkları sera içine yayıp kurutmaya başladı. Sıcak ve kapalı ortam, üreticinin ürününü yağmurun olumsuz etkilerinden koruyor. Of, günün belirli saatlerinde seraya girip fındıkları karıştırarak daha homojen kuruma sağlamaya çalışıyor.

Üreticinin sözleri:

Senayi Of uygulamayı şöyle anlattı: "Yağmurdan dolayı fındığımızı kurutamıyoruz. Seramızdaki domatesleri söktük ve serayı fındık kurutma alanı olarak kullanmaya başladık. Şu anda fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz"

SENAYİ OF, GÜNÜN BELİRLİ SAATLERİNDE SERAYA GİDEREK MAHSULÜNÜ KARIŞTIRIYOR.