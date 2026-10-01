Yağmurlar durdu, İstanbul trafiği rahatladı

İstanbul'da trafik normale döndü

Geçtiğimiz günlerde aralıklarla etkili olan sağanaklar, sabah ve akşam saatlerinde kent genelinde trafik akışını olumsuz etkilemişti. Yağışların bitmesiyle birlikte gözle görülür bir rahatlama yaşandı; kent çapında ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak kaydedildi.

Yoğunluk verileri:

Yağışlı dönemde sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70 ile yüzde 85 arasında ölçülüyordu. Bugünkü veriler, sabah saatlerinde yoğunluğun normale döndüğünü ve ana zaman dilimlerinde akışın iyileştiğini gösteriyor.

Gözlenen hatlar ve akış:

Ana arterlerde trafik genel olarak akıcı ilerlerken, bazı bağlantı yolları ve kavşaklarda zaman zaman yoğunluk yaşandı. Yetkililer, yağışın sona ermesinin ulaşım üzerindeki baskıyı azalttığını ve trafik akışının büyük oranda rahatladığını belirtiyor.

İSTANBUL’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR NEDENİYLE SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ. YAĞIŞLARIN BİTMESİYLE KENT GENELİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54’E DÜŞTÜ.