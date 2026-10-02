Yahyalı Kopçu'da 13 milyon 650 bin TL'lik asfalt yatırımı ulaşımı kolaylaştırdı

çalışmanın ayrıntıları:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncelik verdiği kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi’nde yürütülen sıcak asfalt çalışmasında ana yol ve mahalle içi bağlantıları ele alındı.

Çalışma kapsamında toplam 3,5 kilometrelik yol, 3 bin 900 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi. Projenin toplam yatırım bedeli 13 milyon 650 bin TL olarak kaydedildi. Yapılan müdahalelerle mevcut yol standardı yükseltilerek araç trafiği ve yaya güvenliği hedeflendi.

mahalle hayatı ve geri bildirimler:

Asfaltlama çalışmaları sırasında, yol kenarında salça kaynatan vatandaşlar günlük işlerini sürdürdü; çocuklar ise yol silindirinin çalışmasını merakla izledi. Bu sahneler, projenin mahalle ritmini bozmadan ilerlediğini gösterdi. Tamamlanan çalışmalar sayesinde mahalle sakinleri daha güvenli, konforlu ve akıcı bir ulaşım imkânına kavuştu.

Kopçu Mahalle Muhtarı Fatih Alpaslan Güçlü, talep ettikleri asfalt çalışmasının karşılandığını belirterek, "Allah’a şükürler olsun talebimiz olumlu karşılandı. Herkesten Allah razı olsun, köyümüz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. Muhtarın sözleri, yerel düzeyde memnuniyetin doğrudan bir göstergesi olarak kayda geçti.

kapsam ve hedef:

Büyükşehir belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerle birlikte kırsal mahallelerde de yol yapım, bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmalarını ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yürütülen bu tür yatırımların amacı, kırsal alanların ulaşım altyapısını daha güçlü ve modern hale getirerek günlük yaşamı kolaylaştırmak.

Yapılan yatırım, Kopçu Mahallesi özelinde yol kalitesini doğrudan etkilerken, bölgedeki ulaşım ağının bütüncül olarak güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Büyükşehir ekiplerinin çalışmaları, benzer ihtiyaçların tespit edildiği diğer kırsal mahallelerde de model oluşturabilecek nitelikte planlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN ÖZEL ÖNEM VERDİĞİ KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.