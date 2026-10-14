Yahyalı’da 161 minik için âmin alayı ve bed’-i besmele ile eğitim yolculuğu başladı

Tören ve kortej yürüyüşü:

Yahyalı Belediyesi ile Yahyalı İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen tören, Fakı Dayı 4-6 Yaş Kur'an Kursunda yapılan dua ile başladı. Program, kurslarda eğitim gören 161 minik öğrenci için düzenlendi ve Gazibeyli Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşüyle devam etti.

Kortejde minik öğrenciler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Yürüyüş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu ve Camikebir Mahallesi'ndeki Camikebir Camii önünde sona erdi.

Mehter ve İstiklâl Marşı:

Yürüyüşün ardından katılımcılar, Yahyalı 15 Temmuz Meydanında bir araya geldi. Burada mehteran takımıyla birlikte hep birlikte İstiklâl Marşı okunarak törene ortak bir duygu ve birliktelik atmosferi kazandırıldı.

Konuşmalar, dualar ve tilavet:

Camikebir Camii'nde devam eden programda minikler, İlçe Müftüsü Fatih Bitirir ile birlikte Besmele ve Rabbi Yessir dualarını okudu. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şiir sunumları törene manevi bir boyut kattı.

Programda selamlama konuşması yapan İlçe Müftüsü Fatih Bitirir'in ardından, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Etkinliğe İlçe Millî Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Tarlacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şahin, İlçe Jandarma Müdürü Ahmet Özkan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Geleneksel miras ve geleceğe mesaj:

Başkan Esat Öztürk, programın onlar için son derece anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Esat Öztürk'ün konuşmasından bazı bölümler şu şekilde aktarıldı:

Bugün Yahyalı’mız için gerçekten çok farklı ve anlamlı bir gün oldu. Âmin Alayı ile başladığımız yürüyüşümüzü, elhamdülillah Bed’-i Besmele töreniyle tamamladık. Başta İlçe Müftümüze, Fatih Hoca’mıza ve Abdullah kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum.

Yahyalı’mız; maneviyatına bağlı, bayrağını ve vatanını seven bir yapıya sahip. 161 yavrumuzun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüş, bunun en güzel göstergelerinden biri oldu. Çocuklarımızın ellerinde şanlı Türk bayrağımızla yürüyüşünü vatandaşlarımızın sevgiyle karşılaması bizleri ayrıca mutlu etti.

Osmanlı ecdadımızdan miras kalan bu güzel gelenekler, çocuklarımızın manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir yere sahip. Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve 4-6 Yaş Kur'an Kurslarımızda yavrularımızın yetişmesine katkı sağlayan bütün hocalarımızı gönülden tebrik ediyor, emekleri için teşekkür ediyorum. Geleceğimize elhamdülillah umutla bakıyorum. Rabbim yavrularımızın yollarını ve bahtlarını açık eylesin.

Program, yapılan duaların ve kısa konuşmaların ardından sona erdi. Osmanlı'dan günümüze uzanan Âmin Alayı ve Bed’-i Besmele geleneğinin yaşatılmasıyla, 161 çocuğun Kur'an ve değerler eğitimi yolculuğuna anlamlı bir başlangıç yapılmış oldu.

YAHYALI BELEDİYESİ VE YAHYALI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE, OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN KÖKLÜ GELENEKLERDEN ÂMİN ALAYI VE BED’-İ BESMELE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FAKI DAYI 4-6 YAŞ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM GÖREN 161 MİNİK ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLENEN PROGRAM, MANEVİ ATMOSFERİ VE RENKLİ GÖRÜNTÜLERİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.