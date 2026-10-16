Yaka köyü yolunda konfor ve güvenlik artırıldı: soğuk asfalt çalışması tamamlandı

çalışmanın detayları:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Yaka Köyü'nde yürütülen sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulamasını tamamladı. Yapılan çalışma ile köy yolunun yüzeyine yeni kaplama yapılarak sürüş koşulları iyileştirildi.

uygulamanın hedefleri:

Çalışmanın amacı, yol yüzeyinin yenilenmesi yoluyla ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak olarak açıklandı. Yenilenen kaplama, sürücüler için daha düzgün bir seyir sağlarken günlük bakım gereksinimlerinin azaltılmasına da katkı sunması bekleniyor.

gelecek planı ve bakım:

İl Özel İdaresi, köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürecek. Yetkililer, planlı program dahilinde benzer çalışmaların diğer köylerde de devam edeceğini belirtti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI YAKA KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. ÇALIŞMAYLA KÖY YOLUNDA ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.