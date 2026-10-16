Dolar 49,5242 +0,11%
Euro 55,7917 +0,47%
Bist 11.685,85 -3,18%
Altın Gram 6.682,94 +0,65%
EUR/USD 1,1261 +0,36%
Brent Petrol 106,17 +0,24%
--°

Yaka köyü yolunda konfor ve güvenlik artırıldı: soğuk asfalt çalışması tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Yaka Köyü'nde yürüttüğü sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmasını tamamlayarak yol güvenliği ve konfor sağladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yaka köyü yolunda konfor ve güvenlik artırıldı: soğuk asfalt çalışması tamamlandı

çalışmanın detayları:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Yaka Köyü'nde yürütülen sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulamasını tamamladı. Yapılan çalışma ile köy yolunun yüzeyine yeni kaplama yapılarak sürüş koşulları iyileştirildi.

uygulamanın hedefleri:

Çalışmanın amacı, yol yüzeyinin yenilenmesi yoluyla ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak olarak açıklandı. Yenilenen kaplama, sürücüler için daha düzgün bir seyir sağlarken günlük bakım gereksinimlerinin azaltılmasına da katkı sunması bekleniyor.

gelecek planı ve bakım:

İl Özel İdaresi, köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürecek. Yetkililer, planlı program dahilinde benzer çalışmaların diğer köylerde de devam edeceğini belirtti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI YAKA KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN SATHİ KAPLAMA...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI YAKA KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. ÇALIŞMAYLA KÖY YOLUNDA ULAŞIM KONFORUNUN VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağanak dinince Antalya sahilleri canlandı
images

Afyonkarahisar'da ani sel riski: sarı kodla tedbir çağrısı
images

Gökgöl mağarası turistik bölümleri su ve çamurla dolunca kapatıldı
images

Düzce üçüncü sırada: Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kg yağış düştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lise kavgası sonrası yatağa bağımlı kalan öğrenci için mahkeme 5 yıl 9 ay hapis verdi

Bakan Bak'tan uluslararası sıçrama: Alp Aksoy Ferrari'nin programında

Zeytin hasadına yönelik saldırı: Ebu Falah'da iki kişi yaralandı

İnovasyon vurgusuyla ulaşan ihracat 283,7 milyar dolara çıktı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı