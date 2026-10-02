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Yaklaşık 4 milyar liralık güneş yatırımıyla KARDEMİR sanayi enerji altyapısını dönüştürüyor

KARDEMİR, iştirakleri için 3 milyar 956 milyon TL'lik yatırım yaparak 120,5 MWp güneş enerjisi kuracak ve enerji maliyetleri ile karbonu azaltmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yaklaşık 4 milyar liralık güneş yatırımıyla KARDEMİR sanayi enerji altyapısını dönüştürüyor

kısa bakış:

KARDEMİR, enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjinin toplam tüketimdeki payını artırmak amacıyla 3 milyar 956 milyon lira tutarında bir yatırım programı başlattı. Proje kapsamında toplam 120,5 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri (GES) kurulması planlanıyor.

yatırım ve kapasite detayları:

Şirket açıklamasına göre projeler, KARDEMİR ve bağlı ortaklıklarının enerji ihtiyacının önemli bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı amaçlıyor. Buna göre KARDEMİR için öngörülen santral kapasitesi 85 MWe AC / 110,5 MWp DC, Kardökmak A.Ş. için 5 MWe AC / 6,5 MWp DC ve Karçel A.Ş. için 2,5 MWe AC / 3,5 MWp DC olarak belirlendi.

Projelerin tamamlanmasıyla gruba ait üretim altyapısına toplam 92,5 MWe AC / 120,5 MWp DC kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi kazandırılması hedefleniyor. Bu kapasitenin devreye girmesiyle şirketin şebekeden aldığı elektrik miktarında ve enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanması bekleniyor.

süreç, takvim ve amaçlar:

KARDEMİR, GES’lerin kurulacağı arazilerde mülkiyet süreçlerini tamamladı ve projelendirme, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), imar ve diğer teknik çalışmalarını başlattı. Yatırımların 2028 yılında devreye alınması planlanıyor.

Açıklamada, projelerin amacı olarak yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji miktarının artırılması, enerji maliyetlerinin daha etkin yönetilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması belirtiliyor. Ayrıca yatırımların Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüme katkı sağlaması bekleniyor.

stratejik önemi ve üretim hedefleri:

KARDEMİR, yıllık 3 milyon ton çelik üretim hedefine ilerlerken enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretimi yatırım planlarının önemli unsurları arasında görüyor. Şirket, üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra enerji altyapısını dönüştürerek daha verimli, rekabetçi ve düşük karbonlu bir üretim yapısı oluşturmayı hedefliyor.

Planlanan GES yatırımları, şirketin hem maliyet hem de çevresel performansını iyileştirmeye yönelik uzun vadeli stratejisinin somut bir parçası olarak öne çıkıyor.

KARDEMİR, ENERJİ MALİYETLERİNİ AZALTMAK VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TOPLAM TÜKETİMDEKİ PAYINI...

KARDEMİR, ENERJİ MALİYETLERİNİ AZALTMAK VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TOPLAM TÜKETİMDEKİ PAYINI ARTIRMAK AMACIYLA YAKLAŞIK 3 MİLYAR 956 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA TOPLAM 120,5 MWP KURULU GÜCE SAHİP GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ KURACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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