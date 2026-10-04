Yakutiye'de sosyal alan seferberliği sahada sürüyor

yakutiye'de yeni yaşam alanları için saha çalışmaları devam ediyor

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçe genelinde sürdürülen sosyal alan projelerini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı teknik ekipten dinledi. Belediye ekipleri, park, bahçe, halı saha ve yeşil alan çalışmalarını planlandığı şekilde yürütüyor.

saha incelemelerinin ayrıntıları:

Başkan Uçar, sahadaki incelemeler sırasında projelerin uygulama aşamalarını ve iş programını değerlendirirken teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında altyapı düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları ve spor alanlarının donanım montajı gibi adımların takip edildiği belirtildi.

amaç ve beklentiler:

Yakutiye Belediyesi'nin hedefi, ilçe sakinlerine daha fazla dinlenme ve sosyalleşme alanı sunmak; bunun için park, bahçe, halı saha ve yeşil alan yatırımları öncelik taşıyor. Başkan Uçar, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Sahadaki değerlendirmelerin ardından Uçar, "Bugün de sahadaydık. Yakutiye Belediyesi olarak ilçemiz genelinde yürütmüş olduğumuz park, bahçe, halı saha ve yeşil alan çalışmalarımızı yerinde inceledik. Yakutiye’mize yeni sosyal alanlar kazandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı ve Durmak yok, yola devam mesajını yineledi.

Belediye yetkilileri, projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgelerde kullanım yoğunluğunun artmasının, sosyal hayatın canlanmasının ve çevresel kalitenin yükselmesinin hedeflendiğini açıkladı. Vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalara öncelik verileceği bildirildi.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN SOSYAL ALAN ÇALIŞMALARINI SAHADA İNCELEYEREK, "YAKUTİYE’MİZE YENİ SOSYAL ALANLAR KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.