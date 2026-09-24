Yalova semalarında deniz yüzeyine inen huni gökyüzünde görüntülendi

İstanbul’dan sabah saatlerinde Yalova semalarında deniz üzerinde oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Denizin üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçimli yapı bir süre gökyüzünde belirgin şekilde ilerledi ve sahil hattında dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Görüntü ve tanıklıklar:

Kayıtlarda, koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun deniz yüzeyine doğru ilerlediği, arka planda deniz ve gemilerin olduğu görüldü. İzleyenler olay anını telefonlarına kaydetti; hortumun yaklaşık 5 dakika boyunca net bir biçimde görülebildiği aktarıldı.

Meteorolojik tanım ve oluşum koşulları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tanımına göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetle dönen hava kolonudur. Sıcak ve nemli hava ile daha soğuk hava kütlelerinin karşılaşması, atmosferde güçlü yükselici hava hareketleri ve ani basınç değişimleri oluşturabilir; bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortum meydana gelebilir.

Yetkililer, Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanaklarla birlikte zaman zaman hortum ve su hortumu oluşabildiğini, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyinde ortaya çıktığını ve bazı durumlarda karadan su üzerine hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor.

İstanbul'da sabah saatlerine hortum görüldü