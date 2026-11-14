Yalova'da üretim canlanıyor: 405 bin kıvırcık marul fidesi ve organik gübre desteği

Yalova'da hedef verim artışı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen destek projeleri kapsamında, il genelinde tarımsal üretimi artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı. 47 üreticiye 405 bin kıvırcık marul fidesi dağıtılırken, fidelerin yaklaşık 35 dekar alanda yetiştirilmesi planlandı. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 267 bin 650 lira olarak açıklandı; finansmanın yüzde 48i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 27si İl Özel İdaresi, yüzde 25i ise üreticiler tarafından karşılandı.

proje kapsamı ve finansman:

Organik aronya üretimini desteklemeye yönelik ayrı bir uygulamada ise 29 üretici için kontrol ve sertifikasyon hizmetleri sağlandı. Bu destek, toplam 133 dekar alandaki aronya üretimini kapsıyor. Üreticilere ayrıca toplam 1595 litre organik sıvı gübre temin edildi. Söz konusu projenin finansman tutarı 224 bin 113 lira 50 kuruş olarak bildirildi.

yerel yönetim ve üreticilerin değerlendirmesi:

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Özel İdaresi olarak köylerde yol ve altyapı çalışmalarının yanı sıra üreticileri destekleyen projelere de önem verdiklerini belirtti. Usta, "Güçlü tarımın güçlü ekonomi anlamına geldiğini" vurgulayarak projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Marul üreticisi Turan Bektaş ve organik aronya üreticisi Dilek Yıldızdoğan ise sağlanan fide ve gübre desteklerinden memnuniyetlerini ifade etti. Üreticiler, bu tür desteklerin hem üretim maliyetlerini düşüreceğini hem de ürün kalitesini artıracağını belirtti.

Yetkililer, uygulanan destek programlarının yerel tarımın sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve üreticilerin gelirlerine olumlu yansıyacağını aktarıyor.

YALOVA’DA TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA 47 ÜRETİCİYE 405 BİN KIVIRCIK MARUL FİDESİ, 29 ÜRETİCİYE İSE ORGANİK ARONYA ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1595 LİTRE ORGANİK SIVI GÜBRE TEMİN EDİLDİ.