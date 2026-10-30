Yanan ormanlar için umut: Bilecik ve Osmaneli'de ağaçlar yeniden kök salıyor

Bilecik'te ağaçlandırma çalışmaları yerinde incelendi

Geçtiğimiz yıl Sakarya'nın Geyve ilçesinden başlayıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine yayılan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangından etkilenen sahalarda yapılan müdahaleler, arazi hazırlıkları ve gelecek dikim sezonu için yürütülen hazırlıklar bölgenin tekrar yeşermesi hedefiyle yürütülüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, çalışmaların son durumunu yerinde görmek üzere bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Şahan, incelemelerinde Bilecik Orman İşletme Müdürü Turgay Akyüz'den tamamlanan işler ve devam eden hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Yangının etkileri ve yürütülen çalışmalar:

Ağaçlandırma faaliyetleri, yangında tahrip olan toprak ve bitki örtüsünün iyileştirilmesine odaklanıyor. Alanlarda yapılan arazi hazırlıkları, 2026 yılı dikim sezonu öncesi planlanan dikimler için zemin oluşturuyor; erozyon kontrolü ve toprağın eski üretkenliğine dönmesi için gerekli adımlar atılıyor.

Denetim, talimat ve mesaj:

Şahan, çalışmalarda zamanında ve titizlikle ilerlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Denetim sırasında personele teşekkür eden Şahan, "Bugün ortaya koyduğumuz emek, geleceğimize atılan bir imzadır" sözleriyle bölgenin yeniden yeşermesinin önemine vurgu yaptı. Yetkililer, sürdürülen çalışmaları düzenli olarak takip edeceklerini belirtti.

BİLECİK’TE YANGINLA KÜLE DÖNEN ALANLAR YENİDEN YEŞERİYOR