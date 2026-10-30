Yankı Yemek üretimde FSSC 22000 ile uluslararası güvenliği güçlendirdi

FSSC 22000 belgesi ne sağlıyor:

Bursa’da toplu yemek üretimi yapan Yankı Yemek, uluslararası kabul gören FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi'ne hak kazandığını duyurdu. Firma yetkilileri, belgenin üretimde uyguladıkları gıda güvenliği sisteminin uluslararası ölçütlere göre değerlendirildiğinin somut göstergesi olduğunu belirtiyor.

FSSC 22000, işletmelerin üretim süreçlerini belirli güvenlik gerekliliklerine göre yönetmesini ve denetlemesini esas alıyor; Yankı Yemek bu belgeyle sistemlerinin gereklerini bağımsız bir standarda göre doğrulattı.

üretim süreçlerinde bütünsel kontrol:

Yankı Yemek Kalite Sistem Sorumlusu Leman Uçar belgenin önemini, kontrollerin yalnızca yemek hazırlandıktan sonra yapılmadığı vurgusuyla açıkladı. Uçar, hammadde alımından hazırlığa, üretimden dağıtıma kadar her aşamanın takip edilmesi gerektiğini ve FSSC 22000'in bu süreçleri geliştirmek için yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

tesis kapasitesi ve mevcut sertifikalar:

Şirket, Bursa’nın Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki 4 bin 500 metrekarelik tesisinde günlük 25 bin kişilik üretim kapasitesine sahip faaliyet gösteriyor. Yankı Yemek hem taşıma yemek hizmeti sunuyor hem de müşterilerinin tesislerinde yerinde üretim gerçekleştiriyor.

Firmada daha önce alınmış olan ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 belgeleri bulunuyor; FSSC 22000 ise ISO 22000 temeline ek olarak sektöre özgü üretim şartlarını ve ilave gıda güvenliği gerekliliklerini kapsayarak şirketin belgelendirme portföyünü genişletiyor.

Şirketin açıklamasına göre FSSC 22000 belgesi, uygulanan sistemlerin uluslararası doğrulaması niteliğinde olup, müşterilere ve tüketicilere sunulan hizmetlerin güvenilirliğini güçlendirmeye devam edecek.

BURSA’DA TOPLU YEMEK ÜRETİMİ YAPAN YANKI YEMEK, FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ BELGESİ’Nİ ALDI. FİRMANIN KALİTE SİSTEM SORUMLUSU LEMAN UÇAR, BELGENİN ÜRETİMDE UYGULADIKLARI GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN ULUSLARARASI ÖLÇÜTLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.