Yapay zekâ destekli Türkiye Siber Vatan programının 2027 dönemi başladı

Programın hedefleri ve kapsamı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programının 2027 dönemi, siber güvenlik ile yapay zekâ kesişimine odaklanan yeni bir modelle başladı. Program, gençlerin dijital teknolojiler alanındaki farkındalığını ve yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. 2026 döneminde 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla 81 ile yaygınlaştırılan çalışma, 2027'de "Yapay zekâ Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı" formatıyla genişletildi.

Bu yıl program kapsamında başvurular 81 ilden alınacak; çevrim içi eğitim ve eleme süreçleri sonrasında yüz yüze eğitimlere davet edilecek adaylar belirlenecek. Başvuru sırasında katılımcıların, öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan Kalkınma Ajansı'nı seçmeleri gerekiyor; başka bir ajans bölgesi içindeki yüz yüze eğitimlere katılım sağlanamayacak.

Eğitim aşamaları:

Başvuru sürecini geçen katılımcılar yaklaşık 3 ay sürecek çevrim içi eğitimlere katılacak. Bu eğitimler, adayların siber güvenlik alanında temel yetkinlikler kazanmasını sağlarken, yüz yüze eğitime davet edilecek adayların belirlenmesi için eleme işlevi de görecek. Yüz yüze eğitim hakkı kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları ilgili Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

Yüz yüze süreç iki ana eğitimden oluşuyor: Sızma Testi Eğitimi ve Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Eğitimi. Eğitimlerin ardından öğrencilere, hem siber güvenlik bilgi ve becerilerini hem de yapay zekâ yetkinliklerini birlikte kullanabilecekleri CTF (Capture the Flag) tarzı uygulamalı yarışmalar düzenlenecek. Yarışmada amaç, öğrencilerin geliştirdiği yapay zekâ modellerinin siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanılmasını teşvik etmek.

BootCamp ve sonrasındaki fırsatlar:

Programın ileri aşamalarında başarılı olanlar 7 günlük Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek. BootCamp; teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör buluşmalarını kapsıyor. Katılımcılar ayrıca teknik geziler, usta-çırak buluşmaları, konferans ve seminerlere katılma, mentor firmalarla birebir çalışma ve ekip tabanlı CTF faaliyetleriyle desteklenecek.

Programın temel hedefleri arasında gençlerin teknik yetkinliklerinin artırılması yanında takım çalışması kültürünün, girişimcilik ruhunun ve yenilikçi düşünme becerilerinin güçlendirilmesi yer alıyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrencilere, yetkinlik ve ilgi alanlarına göre Siber Vatan takımlarında yer alma imkânı sağlanacak.

TÜRKİYE SİBER VATAN PROGRAMI’NIN 2027 DÖNEMİ BAŞLADI