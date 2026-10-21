Yapay zekâ temasıyla HKÜ'de uluslararası yapı yönetimi buluşması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Proje ve Yapım Yönetimi Konferansı (IPCMC 2026), "Yapılı çevreyi yapay zeka ile yeniden düşünmek" temasıyla HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlik akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek yapay zekânın mimarlık ve yapım süreçlerindeki rolünü merkezine aldı.

Açılış ve temanın vurguları:

Konferansın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, yapay zekânın tasarım, üretim ve karar alma süreçlerinde yaratacağı dönüşüme dikkat çekti. Küçükerdoğan, 6 Şubat depremleri örneğini anarak yapıların değerlendirilmesinde güvenlik ve dayanıklılığın öncelikli olması gerektiğini vurguladı ve teknolojinin bu konularda risk öngörüsü, kaynak etkinliği ve süreç yönetiminde sunduğu imkânlara işaret etti. Rektör, aynı zamanda teknolojinin etik, mesleki sorumluluk ve insan deneyiminin yerini alamayacağını belirtti.

Bilimsel oturumlar ve davetli konuşmacılar:

Programda yapay zeka destekli proje yönetimi, dijital ikiz teknolojileri, yapı bilgi modellemesi (BIM), sürdürülebilir ve döngüsel yapılaşma, yapım süreçlerinde otomasyon, iş sağlığı ve güvenliği ile kentsel dayanıklılık konuları farklı oturumlarda ele alındı. Konferansa HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve HKÜ GSMF Dekanı Prof. Dr. Gülname Özdemir’in yanı sıra ODTÜ’den Prof. Dr. Mustafa Talat Birgönül ve YTÜ’den Prof. Dr. Zeynep Işık katıldı. Uluslararası davetli konuşmacılar arasında Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Albert Chan ve Reading Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrem Dikmen Toker yer aldı.

Üniversite-sanayi iş birliği paneli:

"Araştırmadan gerçeğe: Yapılı çevrenin yapay zeka odaklı dönüşümü" başlıklı üniversite-sanayi panelinde akademik çalışmaları sektöre taşımaya odaklanıldı. Paneli Portland State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuğrul Daim yönetti; Turner International’dan Mehmet Sami Kılıç, EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’den Sinan Alemdar, DMT Modüler Yapı’dan Ahmet Aydoğan ve HKÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alisinanoğlu söz alarak sektörün dijital dönüşümü ve uygulama odaklı projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Konferans üç gün boyunca bilimsel sunumlara, uluslararası bilgi paylaşımına ve akademi-sektör etkileşimine zemin sağlayarak yapılı çevrenin geleceğine yönelik yenilikçi yaklaşımların tartışılmasına ve yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine katkı sundu. HKÜ, bu tür platformların somut projelere dönüşmesini destekleme taahhüdünü yineleyerek akademi ile sektör arasında köprü kurulmasının önemini vurguladı.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ), ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) VE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (YTÜ) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 9. ULUSLARARASI PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONFERANSI’NA (IPCMC 2026) EV SAHİPLİĞİ YAPTI. "YAPILI ÇEVREYİ YAPAY ZEKA İLE YENİDEN DÜŞÜNMEK" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONFERANSTA, YAPAY ZEKANIN MİMARLIK VE YAPIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AFETLERE DİRENÇLİ KENTLER ELE ALINDI.