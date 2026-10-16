Yargıtay Duygu Delen davasında beraat kararlarını onadı, karşı oy sanığın kasten öldürme ile cezalandırılmasını istedi

Yargıtay kararının özeti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gaziantep’te balkondan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen (17) olayıyla ilgili davada, sanık hakkında verilen bazı kararları onadı. Daire, sanık Mehmet K. hakkında nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından verilen beraat kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti; nitelikli yağma suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını da uygun buldu.

Beraat kararlarının gerekçesi:

Yargıtay kararında, nitelikli kasten öldürme suçundan verilen beraat oy çokluğuyla, nitelikli cinsel istismar suçundan verilen beraat ise oy birliğiyle onandı. Kararda, bu suçların varlığına ilişkin olarak "her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil" elde edilemediği belirtildi. Bu değerlendirme, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4 Mart 2022 tarihli kararını ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin istinaf kararını takip eden temyiz incelemesi sonucunda yapıldı.

Karşı oyda öne çıkan bulgular:

Yargıtay kararına eklenen karşı oy yazısında, olayın ayrıntılı bir anlatımı ve farklı bir hukuki değerlendirme yer aldı. Karşı oy yazısına göre; sanık ile hayatını kaybeden genç kızın uzun süre duygusal ilişki yaşadığı, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrılıp daha sonra yeniden görüştükleri, olay günü evde baş başa kaldıkları, rızaya dayalı cinsel ilişki olduğu ve sonrasında telefon mesajları nedeniyle tartışma çıktığı anlatıldı. Yazıda, sanığın genç kızın telefonunu kontrol etmesi üzerine başka erkeklerle görüştüğünü öğrenmesiyle öfkelenip evde eşyaya zarar verdiği ve sözlü ile fiziksel şiddet uyguladığı kaydedildi.

Karşı oy yazısında, genç kızın korkarak balkona kaçtığı; sanığın peşinden balkona gidip genç kızı "aşağı ittiği veya attığı" değerlendirmesi yer aldı. Ayrıca yazıda, genç kızın intihar ettiğine dair destekleyici bir neden veya delil bulunmadığı; daha önce intihar girişimi veya intihar eğilimine dair bilgi olmadığı öne sürüldü. Otopsi raporu, kamera görüntüleri ve olay yerindeki bulgulara ilişkin tespitler karşı oyda detaylandırıldı.

Karşı oyun hukuki sonucu ve tartışma:

Karşı oy kullanan üye, sanığın olay anında durumu sonradan fark ettiği yönündeki savunması ile kamera görüntülerinde genç kızın düşmesinden saniyeler sonra sanığın aşağı indiğinin görülmesi arasında çelişki olduğunu belirtti. Bu ve diğer değerlendirmeler doğrultusunda üye, sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği kanaatine vararak Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini savundu ve beraat kararının onanması yönündeki çoğunluk görüşüne katılmadığını bildirdi.

Olayın kronolojisi:

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

4 Mart tarihindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" ve "cinsel istismar" suçlarından beraat ettirdi; "hakaret" suçundan 1.800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve hükümle birlikte tahliyesine oy birliğiyle karar verdi. Bu kararların Yargıtay tarafından onanmasıyla ilgili tartışma, karşı oy yazısında dile getirilen bulgu ve değerlendirmeler etrafında sürüyor.

Yargıtay’ın onama kararı, davanın hukuki seyrinde önemli bir adımı temsil ederken, karşı oyda yer alan ayrıntılı değerlendirmeler soru işaretlerini koruyor ve konunun hukuki tartışmasını canlı tutuyor.

GAZİANTEP’TE 17 YAŞINDAKİ DUYGU DELEN’İN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYA İLİŞKİN DAVADA SANIK HAKKINDA NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME VE NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINDAN VERİLEN BERAAT KARARLARI YARGITAY TARAFINDAN ONANDI.