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Yarı finaller öncesi CEV Trendyol 2026'da başantrenörler ve kaptanlar konuştu

Sinan Erdem'de düzenlenen toplantıda Türkiye, Sırbistan, Polonya ve İtalya'nın başantrenörleri ve kaptanları yarı final hazırlıklarını paylaştı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yarı finaller öncesi CEV Trendyol 2026'da başantrenörler ve kaptanlar konuştu

Basın toplantısının özeti:

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına yarı finale kalan Türkiye, Sırbistan, Polonya ve İtalya'nın başantrenörleri ve kaptanları katıldı. Toplantıda takımların yarı finale yönelik hazırlıkları, maç atmosferine dair beklentiler ve ev sahibi avantajı konuşuldu.

İlk olarak söz alan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, yarı finale çok odaklı ve ciddi çalışmalarla ilerlediklerini vurguladı: "Diğer takımlar da çok ciddi emek verdi, biz de çok odaklı şekilde ilerledik".

Oyuncular ve atmosfer değerlendirmesi:

Sırbistan kaptanı Maja Ognjenovic, yarı finalin farklı bir atmosfer olacağını belirterek, "Oldukça ciddi çalıştık. Önceden oynanan maçları da göz önünde bulundurduk. Bugün de aynı şekilde çalışacağız. Yarı final maçımız çok farklı bir atmosferde farklı bir maç olacak" dedi.

Teknik heyetlerin görüşleri:

A Milli Takım başantrenörü Daniele Santarelli, ev sahibi olmanın sağladığı avantajı kabul ederek, "Ev sahibi olmak ciddi bir avantaj sağlıyor ama önemli olan gelecek performansımıza odaklanmak. Buna yönelik çalışmamız lazım. Karşımızdaki takım, çok önemli bir takım. Gerekli çalışmaları yapıp yarı finalin hakkını vermeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırbistan başantrenörü Zoran Terzic, bu turnuvanın onlar için 11. şampiyona olduğunu hatırlatarak federasyon ve oyuncu profillerinde yaşanan değişikliklere vurgu yaptı: "Ciddi değişiklikler ve ilerlemeler var. Hem federasyonlarda hem de oyuncu profillerinde değişiklikler var. Bu konuda beraber çalışmaya adapte oluyoruz, ilerliyoruz. Her gün elimden gelen en iyi şekilde işimi yapıyorum".

SİNAN ERDEM SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN TOPLANTISINDA SON 4 ÜLKE ARASINA KALAN TÜRKİYE...

SİNAN ERDEM SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN TOPLANTISINDA SON 4 ÜLKE ARASINA KALAN TÜRKİYE, SIRBİSTAN, POLONYA VE İTALYA'NIN BAŞANTRENÖR VE KAPTANLARI AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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