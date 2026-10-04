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Yaşamkent’te gece turu: yiyecek arayan tilki cep kamerasına yansıdı

Tepebaşı Yaşamkent'te gece görülen tilki, yiyecek ararken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; kısa süre sonra kayboldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:12

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaşamkent’te gece turu: yiyecek arayan tilki cep kamerasına yansıdı

Yaşamkent’te gece görüntülenen tilki

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde gece saatlerinde sokaklarda görülen bir tilki, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşlar, tilkinin aç olduğu izlenimi verdiğini ve yiyecek aramak amacıyla dolaştığını belirtti.

kaydedilen an ve davranışları:

Olay anında bir mahalle sakini, tilkinin hareketlerini cep telefonuyla kaydetti. Kayda alınan görüntülerde vatandaşın tilkiye "gel gel" diyerek seslendiği ve sevmeye çalıştığı görülüyor; yabani hayvanın insanlara karşı sergilediği tedirginlik ve hareketli halleri kısa süreliğine kameraya yansıyor. Kayıt, tilkinin mahallede ne kadar rahat veya tedirgin olduğuna dair görsel bir bilgi sağladı.

vatandaşların tepkisi ve sonuç:

Görüntülerin ardından tilki bir süre sonra gözden kayboldu. Mahalle sakinleri, yabani hayvanlarla karşılaşıldığında temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Olay, kent içinde yabani türlerin zaman zaman görülebileceğini hatırlatırken, tilkinin zarar verme niyeti taşıdığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ESKİŞEHİR’DE GECE SAATLERİNDE SOKAKLARDA YİYECEK ARAYAN BİR TİLKİ, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU...

ESKİŞEHİR’DE GECE SAATLERİNDE SOKAKLARDA YİYECEK ARAYAN BİR TİLKİ, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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