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Yaşlıların sesi: Akdeniz Belediyesi kapı kapı ziyaretlerle ihtiyaçları dinledi

Akdeniz Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Kadın ve Aile Hizmetleri ekipleriyle ilçedeki yaşlıları ziyaret edip taleplerini dinledi ve destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yaşlıların sesi: Akdeniz Belediyesi kapı kapı ziyaretlerle ihtiyaçları dinledi

Akdeniz Belediyesi'nden vefa ziyareti

Akdeniz Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretler, belediyenin sosyal belediyecilik yaklaşımının bir parçası olarak planlandı.

Ziyaretler ve katılımcılar:

İlçede gerçekleştirilen ziyaretleri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Ekiplerde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna ile beraber bir uzman psikolog ve sosyolog da yer aldı. İlk durak, Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Gazi Şerif Akdoğan ve eşi Vesile Hanım oldu; ekipler aileyle bir süre sohbet ederek onların yaşam anılarını ve deneyimlerini dinledi.

Ziyaretlerde, büyüklerin gündelik ihtiyaçları ve talepleri not alındı; belediye temsilcileri, yaşlılara her zaman yanlarında oldukları mesajını iletti. Ekiplerin ikinci durağı ise Mahmudiye Mahallesi'ndeki Zeynep Teyze oldu ve kendisiyle yakından ilgilenilerek ihtiyaçları dinlendi.

Büyüklerin değeri ve sürdürülen çalışmalar:

Ziyaretlerden memnuniyet duyan vatandaşlar, "Unutulmamak bizi mutlu etti" diyerek hatırlanmanın önemini vurguladı. Akdeniz Belediyesi yetkilileri ise yaşlı vatandaşların toplumun hafızası ve önemli değerleri olduğunu belirterek, büyüklerin yalnızca özel günlerde değil yıl boyunca desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyenin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmeye, sosyal hayata katılımlarını güçlendirmeye ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaya yönelik desteklerin süreceği bildirildi.

AKDENİZ BELEDİYESİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE YAŞAYAN YAŞLI VATANDAŞLARI...

AKDENİZ BELEDİYESİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE YAŞAYAN YAŞLI VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK HAL VE HATIRLARINI SORDU, İHTİYAÇ VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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