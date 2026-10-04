Yaşlılıkta sağlık ve esenlik festivalinde kuşaklar arası paylaşım öne çıktı

Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali başladı

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen festival, "Bir Ömürden Bir Geleceğe" temasıyla Dokumapark'ta açıldı. Kortej yürüyüşü, müzik ve dans gösterileriyle başlayan organizasyonda Türkiye'nin farklı kentlerinden katılımcılar ile 11 ülkeden bilim insanları ve yaş almış bireyler bir araya geldi.

uluslararası danışma kurulu ve katılımcılar:

Prof. Dr. İsmail Tufan açılış konuşmasında etkinliğin ikinci yılında süreklilik kazandığını vurguladı ve "Yaşlı Dostu Kepez" Uluslararası Danışma Kurulu'nun ilk toplantısının festival kapsamında yapılacağını söyledi. Kurulda yer alacak ülkeler arasında Singapur, Belçika, Hollanda, Almanya, İspanya, İngiltere, Tayvan, Çin, ABD, İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Rusya ve Ukrayna'dan konukların da festivale katıldığı belirtildi; Tufan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

açılış programı ve kültürel etkinlikler:

Açılışta kortejin ardından sahne alan Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları ile Katrina Penman'ın müzik gösterisi büyük ilgi gördü. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler ve koordinatörler festival boyunca düzenlenen konser ve gösterilerle etkinliğe renk kattı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaş almanın önemli bir nimet olduğunu belirterek 60+ Tazelenme Üniversiteleri'nin yaş almış bireylere yeni sosyal alanlar sunduğunu vurguladı. Şahin, Kepez Belediyesi'nin çalışmalarını takdir ederek, yaşlılık döneminin hayattan kopuş değil, yeni bir başlangıç fırsatı olduğunu ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise erişilebilir ulaşım, park ve dinlenme alanlarının önemine dikkat çekti ve "Yaşlılarımızın camdan bakan değil, kapıya çıkan mücadelesini veriyoruz" sözleriyle kent yaşamına katılım vurgusunu öne aldı.

Festivale katılan Kıbrıs Girne ve Anadolu 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri dans gösterileri sundu; programın konser ve gösterilerle üç gün süreceği bildirildi. Etkinlik, yaş almış bireylerle bilim insanlarını buluşturarak kuşaklar arası paylaşımı ve yerel uygulamaları tartışmaya açmayı hedefliyor.

KEPEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI YAŞLILIKTA SAĞLIK VE ESENLİK FESTİVALİ, "BİR ÖMÜRDEN BİR GELECEĞE" TEMASIYLA DOKUMAPARK’TA BAŞLADI. KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, MÜZİK VE DANS GÖSTERİLERİYLE AÇILAN FESTİVALDE TÜRKİYE’NİN FARKLI KENTLERİNDEN VE 11 ÜLKEDEN BİLİM İNSANLARI İLE YAŞ ALMIŞ BİREYLER BİR ARAYA GELDİ.