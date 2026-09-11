Yatağan'da 12 yıllık erik ağacı zamansız çiçek açtı

Yatağan'da zamansız çiçek açan erik ağacı:

Muğla'nın Yatağan ilçesi Akgedik Mahallesi'nde Yusuf Kicir tarafından yaklaşık 12 yıl önce dikilen erik ağacı, mevsim normallerinin dışında çiçek açtı ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Kicir, "Bu ağacı 12 yıl önce kendim diktim. Bu zamana kadar ilk defa böyle bir doğa olayıyla karşılaşıyorum. Mevsimi olmamasına rağmen çiçek açması beni hem şaşırttı" dedi.

mahalledeki tepkiler:

Ağacın erken çiçeklenmesi çevrede şaşkınlık ve merak uyandırdı; komşular durumu fotoğraflayıp birbirleriyle paylaşarak gelişmeyi izledi. Olay kısa sürede mahallede konuşulan bir olgu haline geldi.

uzmanların değerlendirmesi:

Uzmanlar, mevsimsel sıcaklık değişimleri ve iklim şartlarındaki farklılıkların bazı meyve ağaçlarının normal dönemleri dışında çiçeklenmesine neden olabileceğini belirtiyor. Bu tür gözlemler, yerel iklim değişkenliklerinin bitki döngüleri üzerindeki etkilerini göstermeye işaret ediyor.

YATAĞAN’DA ERİK AĞACI MEVSİMLERİ KARIŞTIRDI, ÇİÇEK AÇTI