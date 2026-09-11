Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3768 -0,02%
Bist 14.402,95 +0,06%
Altın Gram 6.857,32 -0,42%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Yatağan'da 12 yıllık erik ağacı zamansız çiçek açtı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Akgedik Mahallesi'nde Yusuf Kicir'in yaklaşık 12 yıl önce diktiği erik ağacı, mevsim normallerinin dışında çiçek açtı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yatağan'da 12 yıllık erik ağacı zamansız çiçek açtı

Yatağan'da zamansız çiçek açan erik ağacı:

Muğla'nın Yatağan ilçesi Akgedik Mahallesi'nde Yusuf Kicir tarafından yaklaşık 12 yıl önce dikilen erik ağacı, mevsim normallerinin dışında çiçek açtı ve mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Kicir, "Bu ağacı 12 yıl önce kendim diktim. Bu zamana kadar ilk defa böyle bir doğa olayıyla karşılaşıyorum. Mevsimi olmamasına rağmen çiçek açması beni hem şaşırttı" dedi.

mahalledeki tepkiler:

Ağacın erken çiçeklenmesi çevrede şaşkınlık ve merak uyandırdı; komşular durumu fotoğraflayıp birbirleriyle paylaşarak gelişmeyi izledi. Olay kısa sürede mahallede konuşulan bir olgu haline geldi.

uzmanların değerlendirmesi:

Uzmanlar, mevsimsel sıcaklık değişimleri ve iklim şartlarındaki farklılıkların bazı meyve ağaçlarının normal dönemleri dışında çiçeklenmesine neden olabileceğini belirtiyor. Bu tür gözlemler, yerel iklim değişkenliklerinin bitki döngüleri üzerindeki etkilerini göstermeye işaret ediyor.

YATAĞAN’DA ERİK AĞACI MEVSİMLERİ KARIŞTIRDI, ÇİÇEK AÇTI

YATAĞAN’DA ERİK AĞACI MEVSİMLERİ KARIŞTIRDI, ÇİÇEK AÇTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakkari'de anız yangını rüzgarla ilerlerken itfaiye yerleşimi korudu
images

Köyceğiz’de yedi güzergahta yol ve yağmursuyu altyapısı yenileniyor
images

Yol kenarında sessiz misafirler: Tunceli-Hozat yolunda yaklaşık 40 dağ keçisi gö...
images

Aladağlar: zirveler, kamp ateşleri ve dört mevsim doğa tutkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce meclisi eylülde 21 gündemi karara bağladı: muhtarlık yönetmeliği kabul edildi

Vali Baruş'tan Akpunar'a ilçeye katkıları için teşekkür

Sultandere'de çöp kamyonundaki kimyasal atık toprakla örtülerek söndürüldü

Hakkari'de anız yangını rüzgarla ilerlerken itfaiye yerleşimi korudu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı