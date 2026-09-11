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Yatağan'da Çamlıca'ya kesintisiz içme suyu sağlandı

MUSKİ ekipleri, Yatağan Bencik'te ömrünü tamamlayan yaklaşık 1.100 metrelik terfi hattını yenileyerek Çamlıca Mahallesi'ne kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu sağladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yatağan'da Çamlıca'ya kesintisiz içme suyu sağlandı

Yatağan'da Çamlıca'ya kesintisiz içme suyu sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmaları tamamlanarak Yatağan Bencik Mahallesi’nden Çamlıca Mahallesi’ni besleyen hattın güvenliği artırıldı. Sık arızalara yol açan hat tamamen değiştirildi ve devreye alındı.

yenileme çalışmasının kapsamı:

Çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki mevcut terfi hattı baştan sona yenilendi. Yapılan müdahale ile hattaki eski bağlantılar ve hasarlı borular çıkarılıp yerine sağlam ve güncel standartlara uygun malzeme döşendi.

etkileri ve vatandaşlara yansımaları:

Projenin devreye alınmasıyla birlikte Çamlıca Mahallesi sakinlerine kesintisiz içme suyu ulaştırılmaya başlandı. Yenileme, bölgede sık yaşanan hat arızaları ve su kayıplarının önüne geçti; böylece sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı sağlanmış oldu.

Uygulama, MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve bölgedeki su dağıtım sisteminin güvenilirliğini artırmayı hedefliyor. Yenilenen hattın sisteme dahil edilmesi, günlük su temininde yaşanan aksaklıkları azaltarak bölge halkının su hizmetine erişimini güçlendirdi.

MUSKİ yetkilileri, bakım ve denetim çalışmalarının düzenli şekilde sürdürüleceğini belirterek benzer altyapı sorunlarının önlenmesi için takip ve iyileştirme faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YATAĞAN BENCİK...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YATAĞAN BENCİK MAHALLESİ’NDE ÇAMLICA MAHALLESİ’Nİ BESLEYEN VE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN YAKLAŞIK 1.100 METRELİK MEVCUT TERFİ HATTININ YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK DEVREYE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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