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Yatağın altındaki 4,5 kilo: İskenderun'da jandarma operasyonu

İskenderun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yatağın altından 4.500 gram kannabinoid ve bir hassas terazi ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Yatağın altındaki 4,5 kilo: İskenderun'da jandarma operasyonu

operasyonun ayrıntıları:

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda 29 Eylül tarihinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, yatağın altında saklı vaziyette 4.500 gram kannabinoid hammaddesi ile 1 adet hassas terazi bulundu.

Arama sırasında hem araç hem de ev eklentileri titizlikle incelendi. Ele geçirilen maddelerin miktarı ve saklama şekli, jandarma ekiplerinin istihbari takip ve fiziki çalışmasının sonucu olarak değerlendirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.O., M.B., M.C. ve F.C. olmak üzere çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı; adli süreç sonucunda 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi. Operasyon, yerel güvenlik birimlerinin koordineli müdahalesinin bir örneği olarak kayda geçti.

HATAY&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ARANAN EVDE...

HATAY'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ARANAN EVDE BULUNAN YATAĞIN ALTINDAN 4 BUÇUK KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA KANNABİNOİD HAMMADDESİ ÇIKTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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