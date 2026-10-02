yatırım ile bağımlılık arasındaki ince çizgi borsada nasıl belirginleşiyor

uzman ne söylüyor:

Doç. Dr. Taha Can Tuman (Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) borsanın hem rasyonel bir yatırım aracı hem de davranışsal bağımlılık riski barındıran bir mecra olduğunu vurguluyor. Ona göre asıl belirleyici, kişinin piyasayla kurduğu ilişki biçimi ve bu ilişkinin günlük yaşantıya etkisi.

yatırım mı, bağımlılık mı?:

Yatırım; bilgi, analiz ve uzun vadeli plan gerektiren bir süreçtir. Ancak kişi kısa vadede yüksek ödül beklentisine giriyor, gün içinde sık sık işlem kontrolü yapma ihtiyacı hissediyor ya da kayıpları telafi etmek için daha yüksek risk almaya yöneliyorsa bu ilişki bir bağımlılık örüntüsüne dönüşebilir. Tuman, yatırım yapan herkesin otomatik olarak bağımlı sayılamayacağını, olguyu ayırt edenin davranışsal belirtiler olduğunu belirtiyor.

uyarı işaretleri ve kontrol kaybı:

Sürekli ekran kontrolü ve anlık fiyat dalgalanmalarına takılma, yatırım süreçlerinin hayatın merkezine yerleştiğine işaret edebilir. Kısa vadede büyük kazanç beklentisi, kayıpları telafi etmek için riskleri artırma, telefon üzerinden 7/24 erişim imkanının da etkisiyle kontrol kaybını besleyen davranışlardır. Tuman, bu tür davranışların yatırımın ötesine geçip bağımlılık olarak tanımlanabileceğini söylüyor.

Kayıpların ardından gelen «şimdi kazanmalıyım» ya da «artık işi çözdüm» tarzı düşünceler bilişsel çarpıtmalar yaratır. Bu çarpıtmalar kişiyi daha agresif işlem yapmaya, miktarları büyütmeye ve hatta borçlanarak yeniden yatırım yapmaya ittiğinde finansal zararların boyutu hızla artabilir.

yaşamı etkileyen sonuçlar:

Finansal kayıpların birikmesi yalnızca cüzdanı değil, aile ve iş ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir. Tuman, kontrolsüz yatırım davranışlarının aile içi gerilim, iş veya akademik yaşamda performans düşüşü ve depresif belirtilerle ilişkili olabileceğini; ağır kayıpların bazı kişilerde intihar düşüncelerine kadar varan riskler taşıdığını vurguluyor.

Bu nedenle yatırımcıların kendi davranışlarını gözlemlemesi, kısa vadeli, dürtüsel işlem sıklığının artıp artmadığını değerlendirmesi önem taşıyor. Sürekli kontrol etme ihtiyacı, kayıpları telafi etme eğiliminin güçlenmesi veya günlük işlevselliğin bozulması görüldüğünde profesyonel destek gündeme gelmelidir.

Sonuç olarak, borsa ve benzeri araçlar bilgi ve stratejiyle doğru kullanıldığında yatırımı destekler; ancak aynı araçların erişilebilirliği ve anlık işlem imkanı, davranışsal tuzakları tetikleyebilir. Bu ayrımı iyi tespit etmek, hem finansal hem de psikolojik zararları önlemede kritik rol oynar.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. TAHA CAN TUMAN