Yaya önceliği sahada vurgulandı: Bozüyük'te 792 kişiye bilgilendirme

çalışmanın ayrıntıları:

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İsmet İnönü Caddesi üzerindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlara yaya güvenliği ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Çalışmaya Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile İlçe Emniyet Müdürü Dr. Özgür Nihat Dönmez de katıldı.

uygulama ve dağıtılan materyaller:

Denetimler sırasında sürücü ve yayalara, yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara ait olduğu hususu aktarıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler ile kırmızı düdük dağıtıldı; amaç, hem farkındalığı artırmak hem de sahada anlık müdahaleyi kolaylaştırmaktı.

denetim kadrosu ve sonuçlar:

Çalışma, drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli yapıldı. Toplamda 8 ekip ve 68 personel görev aldı; saha uygulamasında 380 araç ile 412 yaya kontrol edilerek bilgilendirildi ve toplam 792 kişi bilgilendirme kapsamına alındı.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması adına sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermesi ve vatandaşların trafik kurallarına duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Benzer saha uygulamalarının düzenli tekrarıyla bilinç seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

BİLECİK'TE 792 KİŞİ YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN BİLGİLENDİRİLDİ