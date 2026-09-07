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Yaylada çobanlık yapıp kendi üretimini kurmak isteyen kadın

Ferhat Çayırı Yaylası'nda çobanlık yapan 2 çocuk annesi Özlem Baloğlu, zorlu yayla koşullarında çalışıyor ve kendi küçükbaş işletmesini kurmak istiyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:40

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaylada çobanlık yapıp kendi üretimini kurmak isteyen kadın

Ferhat Çayırı Yaylası'nda emek ve hedefler

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Ferhat Çayırı Yaylası'nda çalışan 2 çocuk annesi Özlem Baloğlu, bu yaz ilk kez çobanlık yapıyor. Yayla yaşamının zorlu fiziksel şartları, erken saatler ve yoğun iş yükü Baloğlu için günlük rutinin parçası oldu. Koyunların bakımını üstlenen Baloğlu, aynı zamanda sağım, peynir yapımı ve temizlik işleriyle de ilgileniyor.

yaylada günlük işler ve sorumluluklar:

Baloğlu, bir üreticinin yanında çalışırken koyunların sağımını yapıyor, peynirini döküyor, bulaşık ve süzek temizliğini gerçekleştiriyor. İlk kez yaptığı bu işlerde titizlikle çalıştığını ve her işi özenle yaptığını ifade ediyor. Buna rağmen, başkasının işinde çalışmanın getirdiği beklenti ve değerlendirmelerin kadınları zorladığını aktarıyor.

girişimcilik hedefi ve destek talebi:

Çobanlıktan sonra kendi ayakları üzerinde duracak bir üretici olmak istediğini vurgulayan Baloğlu, kadın girişimci olma hedefini net biçimde ortaya koyuyor. "Kendi işimi kendim yapmak istiyorum. Kendim için yapabileceğim işi neden başkasına yapayım?" sözüyle motivasyonunu özetliyor ve bir kadın üretici olarak destek beklediğini belirtiyor.

Baloğlu'nun hedefi, yalnızca çobanlık yapmakla sınırlı değil; küçükbaş hayvancılık üzerinden kendi işletmesini kurarak hem ekonomik bağımsızlık kazanmak hem de kadınların üretici olarak güçlenmesine katkı sağlamak. Yayla deneyimi ve edindiği pratik bilgiler, ileride kuracağı işletme için bir temel oluşturuyor.

Yayla yaşamı ve tarımsal üretimin zorlukları, kadınların sahadaki görünürlüğünü sınırlasa da Baloğlu gibi örnekler, yerel üretimin çeşitlenmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi gerekliliğini yeniden gündeme getiriyor. Özlem Baloğlu'nun hikayesi, kırsalda kadın emeğinin hem görünür kılınması hem de üretimin merkezine yerleştirilmesi açısından dikkat çekiyor.

ÖZLEM BALOĞLU

ÖZLEM BALOĞLU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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