Yaylada kaybolan 11 aylık Büşra için aramalar sürüyor

Olayın gelişimi:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi’nden Sivas’ın Divriği ilçesi Gündüren köyü yaylalarına sürülerini götüren hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin 11 aylık bebeği Büşra Balıkçı, çadırda uyurken kayboldu. Olay, 11 Eylül akşamı saat 21.00 sularında gerçekleşti. Anne Elif Balıkçı (27), akşam yemeğini yedirdikten sonra bebeğini çadırda uyuttu ve kısa süreliğine yan çadıra geçti. Geri döndüğünde çocuğun çadırda olmadığını fark eden anne, yapılan ilk aramalarda sonucu alamayınca durumu eşi Yusuf Balıkçı'ya bildirdi.

Baba Yusuf Balıkçı, çadır ve çevresinde bulamadığı kızını aradı; bu aramaların ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren aramalarda bebeğin izine rastlanmadı.

Arama kurtarma çalışmaları:

İkinci gün yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde, çadırdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bebeğe ait elbiseler kanlı ve yırtılmış şekilde bulundu. Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan jandarma ekipleri, ailenin ve çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.

Jandarma ve AFAD ekipleri, hem karadan hem de gelişmiş cihazlarla havadan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bulunan elbiselerin durumuna ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildiriyor.

Ailenin ifadeleri ve çağrısı:

Baba Yusuf Balıkçı, olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisiyle oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu ifade etti. Aile, yaşanan kayıp nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olup, herkese çağrıda bulunarak Büşra bebekle ilgili en küçük bir bilgiyi bile kendilerine ulaştırma çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİ AYNALI MAHALLESİ'NDEN SİVAS'IN DİVRİĞİ İLÇESİ GÜNDÜREN KÖYÜ YAYLALARINA SÜRÜLERİNİ GÖTÜREN HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN BALIKÇI AİLESİNİN 11 AYLIK BEBEKLERİ BÜŞRA BALIKÇI, ÇADIRDA UYURKEN KAYBOLDU.