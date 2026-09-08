Yaylada yürütülen operasyonda Kürtün'de iki ruhsatsız tabanca bulundu

Operasyonun ayrıntıları:

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, hakkında bilgi bulunan K.T. ve M.B. isimli şahısların bölgedeki hareketleri izlendi. Yapılan araştırmada kişilerin Yeşilköy köyü Güvende Yaylası'nda bulunduğu tespit edildi.

Şahıslarla görüşme ve teslim edilen malzemeler:

Şahıslarla yapılan görüşmede, üzerlerinde silah bulunduğunu belirtmeleri üzerine ekiplerce arama yapıldı. Bu görüşme sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 17 adet 9 milimetre çapında fişek rızaen teslim alındı.

Soruşturma ve takip işlemleri:

Ele geçirilen silah ve mühimmat jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı ve gerekli hukuki işlemler sürdürülüyor.

GÜMÜŞHANE’NİN KÜRTÜN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMADA 2 ŞAHSIN ÜZERİNDE 2 ADET RUHSATSIZ TABANCA İLE BİRLİKTE ŞARJÖR VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.