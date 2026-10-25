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Yayladağı'nda yeni konutların sevinci: Masatlı al bayrakla karşılandı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı Kışlak Mahallesi'nde tamamlanan kırsal afet konutlarını ziyaret etti; muhtar ve vatandaşlar onu al bayrakla karşıladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ziyaret sırasında gelişmeler:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde yapımı tamamlanan kırsal afet konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret etti. Kışlak Mahallesi Kızılgöl mevkisindeki konutları yerinde inceleyen Vali Masatlı, ailelerle sohbet ederek yeni yaşam alanlarını gördü.

Masatlı, konutların genel durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve taşınma sürecinin akışına ilişkin notlar tuttu. Ziyaret sırasında vatandaşların beklenti ve memnuniyetlerine kulak verildi.

Karşılama ve temenniler:

Kışlak Mahallesi Muhtarı Yusuf Çetin ile beraberindekilerin Vali Masatlı'yı al bayrakla karşılaması dikkat çekti. Masatlı, yeni evlerine kavuşan ailelere hayırlı olsun dileklerini iletip, sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, yetkililere teşekkürlerini iletti ve yerleşimle ilgili gözlemlerini paylaştı.

Yerel etkiler ve izlenimler:

Mahalledeki karşılama, afet sonrası yeniden yerleşim çalışmasının toplumsal boyutunu gösterdi. Yetkililerin incelemeleri ve halkla kurulan diyalog, projenin sosyal etkilerine dair önemli veriler sundu.

Vali Masatlı'nın ziyaretinin, bölgedeki dönüşüm sürecine dair güven ve moral sağladığı gözlemlendi; yetkililer ihtiyaç ve talepleri takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, YAYLADAĞI’NDA TAMAMLANAN KIRSAL AFET KONUTLARINA YERLEŞEN...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, YAYLADAĞI’NDA TAMAMLANAN KIRSAL AFET KONUTLARINA YERLEŞEN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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