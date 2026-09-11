Dolar 48,5916 +0,13%
Euro 56,4454 +0,10%
Bist 14.359,85 -0,24%
Altın Gram 6.864,86 -0,30%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 104,70 -2,72%
--°

Yayladan çağrı: gençlere hayvancılığı seçin

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Safranbolu sınırı yaylalarında üreticilerle buluştu; gençlere hayvancılığı tavsiye etti ve tecrübelerini paylaştı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yayladan çağrı: gençlere hayvancılığı seçin

Kumluca'da yayla buluşması

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinden Safranbolu sınırındaki yaylalara çıkarak bölgedeki hayvan üreticileriyle bir araya geldi. Başkan Bozkurt, hafta sonunu üreticilerle geçirirken hem kendi deneyimlerinden bahsetti hem de gençleri sektöre dahil olmaya çağırdı.

Başkan Bozkurt'un çağrısı:

Toplantıda konuşan Mustafa Bozkurt, gençlerin üretime yönelmesinin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Gençlerimiz pek üretmek istemiyorlar, bu işle uğraşmak istemiyorlar. Ben de hayvancılıkla uğraşıyorum çoğu kişi bu işin para kazandırmadığını ve zor olduğunu söylüyor. Gençlerimiz Birol abiyi dinlesin. Üretim, üretim, üretim şart. Birilerinin bu işleri yapması gerekiyor".

Yetiştiricilerin deneyimi:

Yaylada hayvanlarına bakan Birol isimli üreticiyle de bir araya gelen Bozkurt, 100-150 koyunu olan üreticinin gözlemlerini dinledi. Birol, sektöre dair beklentilerini ve kazanç hesabını açıkça paylaştı: "Hayvancılıkla kazanıyorum diyen yalan söyler. Ben askeri ücretle senede 400 bin lira para kazanacağına hayvancılık yapar 1 milyon kazanırım senede. Bu işi herkesin yapmasını isterim".

Görüşme sırasında üretimin sürdürülebilirliği, gençlerin teşviki ve kırsal ekonomiye katkı konuları öne çıktı. Başkan Bozkurt, hem pratik deneyimleri hem de yerel üreticilerin görüşlerini aktararak sektöre katılımı teşvik etmeye çalıştı.

Bu ziyaretin anlarına ilişkin görüntüleri Mustafa Bozkurt kendi sosyal medya hesabından paylaştı; paylaşımlar takipçilerinin yoğun ilgisini gördü.

BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT&#039;TAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNE VURGU

BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT'TAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNE VURGU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yatağan'da 12 yıllık erik ağacı zamansız çiçek açtı
images

Arıcak’ta kayalıkların sessiz bekçileri: korunan dağ keçileri
images

Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi
images

Bahçede bitkin bulunan yavru tavşana elleriyle can suyu verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yatağan'da 12 yıllık erik ağacı zamansız çiçek açtı

Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi

Diyarbakır'da kaçakçılığa karşı geniş kapsamlı jandarma operasyonu

Karşıyaka'nın hedefi sezonu galibiyetle açmak: Altay ile İzmir derbisi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı