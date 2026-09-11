Yayladan çağrı: gençlere hayvancılığı seçin

Kumluca'da yayla buluşması

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinden Safranbolu sınırındaki yaylalara çıkarak bölgedeki hayvan üreticileriyle bir araya geldi. Başkan Bozkurt, hafta sonunu üreticilerle geçirirken hem kendi deneyimlerinden bahsetti hem de gençleri sektöre dahil olmaya çağırdı.

Başkan Bozkurt'un çağrısı:

Toplantıda konuşan Mustafa Bozkurt, gençlerin üretime yönelmesinin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Gençlerimiz pek üretmek istemiyorlar, bu işle uğraşmak istemiyorlar. Ben de hayvancılıkla uğraşıyorum çoğu kişi bu işin para kazandırmadığını ve zor olduğunu söylüyor. Gençlerimiz Birol abiyi dinlesin. Üretim, üretim, üretim şart. Birilerinin bu işleri yapması gerekiyor".

Yetiştiricilerin deneyimi:

Yaylada hayvanlarına bakan Birol isimli üreticiyle de bir araya gelen Bozkurt, 100-150 koyunu olan üreticinin gözlemlerini dinledi. Birol, sektöre dair beklentilerini ve kazanç hesabını açıkça paylaştı: "Hayvancılıkla kazanıyorum diyen yalan söyler. Ben askeri ücretle senede 400 bin lira para kazanacağına hayvancılık yapar 1 milyon kazanırım senede. Bu işi herkesin yapmasını isterim".

Görüşme sırasında üretimin sürdürülebilirliği, gençlerin teşviki ve kırsal ekonomiye katkı konuları öne çıktı. Başkan Bozkurt, hem pratik deneyimleri hem de yerel üreticilerin görüşlerini aktararak sektöre katılımı teşvik etmeye çalıştı.

Bu ziyaretin anlarına ilişkin görüntüleri Mustafa Bozkurt kendi sosyal medya hesabından paylaştı; paylaşımlar takipçilerinin yoğun ilgisini gördü.

BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT'TAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNE VURGU