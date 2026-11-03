Yaylagöl yolunda levhalandırma tamamlandı, ulaşım güvenliği artırılıyor

Yaylagöl yolunda levhalandırma tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Yaylagöl Yolunda sürdürdükleri levhalandırma çalışmalarını tamamladı. Yapılan düzenlemelerle güzergâh üzerinde yönlendirme ve uyarı işaretlerinin netleştirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen uygulamada eksik olan trafik levhaları yerleştirilirken mevcut işaretlerin konumlandırılması ve görünürlüğü gözden geçirildi. Yapılan düzenlemeler, yol kullanıcılarının güzergâhı daha doğru ve güvenli kullanmasını sağlayacak biçimde planlandı.

Planlı yürütülen çalışmalar:

Düzce İl Özel İdaresi, sorumluluk alanındaki ulaşım ağında güvenliği artırmaya yönelik çalışmaları planlı program dahilinde sürdürüyor. Kaynaşlı Yaylagöl Yolu'ndaki levhalandırma düzenlemesi de bu kapsamda gerçekleştirilirken, kurum benzer düzenlemelerle il genelinde trafik güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, KAYNAŞLI YAYLAGÖL YOLU’NDA LEVHALANDIRMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. YAPILAN DÜZENLEMEYLE GÜZERGÂHTA ULAŞIM GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR.