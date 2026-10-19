Yaylalardan köylere: Erzincanlı yetiştiricilerin dönüş coşkusu

Yayla sezonu sona erdi:

Erzincan'da dört aylık yayla döneminin tamamlanmasıyla birlikte Şavak aşireti mensubu küçükbaş yetiştiricileri hayvanlarını kamyonlara yükleyerek köylerine dönmeye başladı. Aylar süren yoğun bakım ve üretim sürecinin ardından dönüş öncesi kamyonların çevresinde halaylar çekilerek sezonun kapanışı neşeli anlarla gerçekleştirildi.

Yaylada üretim ve emek:

Yaz boyunca yüksek rakımlı yaylalarda hayvanların otlatılmasından süt sağımına, oradan da tulum peyniri üretimine kadar yoğun bir mesai sürdürüldü. Erzincan tulum peyniri, üreticilerin emekleriyle ortaya çıkan ve kentin hem ekonomik hem de kültürel değerini temsil eden bir lezzet olarak öne çıktı.

Geri dönüş ve taşıma süreci:

Havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla üretim sezonu sona erdi. Üretici Burhan Budak sezonun ardından şunları söyledi: "Yaklaşık 4 ay yaylada kaldık. Yaylada tulum peyniri ürettik. Şimdi yükseklere kar yağdı, koyunlar artık dışarıda kalamadığı için memleketimize dönüyoruz."

Hem üreticilik yapan hem de kamyon sürücülüğü yapan Özcan Çakmak ise taşıma sürecinin başladığını belirterek yayladan ayrılan üreticileri ve hayvanlarını kamyonlarla köylerine taşıdıklarını ifade etti.

Bu dönüş, üreticiler için mevsimsel bir zorunluluğun ötesinde yıllık döngünün bir parçası. Dört aylık yayla emeğinin ürünü olan tulum peynirleri, bölge ekonomisine katkı sunarken Erzincan'ın yöresel mirasının yaşatılmasında da önemli rol oynuyor.

ERZİNCAN’DA DÜNYACA ÜNLÜ TULUM PEYNİRİNİ ÜRETEN ŞAVAK AŞİRETİ MENSUBU YETİŞTİRİCİLER, 4 AYLIK ZORLU YAYLA SEZONUNU TAMAMLADI. HAYVANLARINI KAMYONLARA YÜKLEYEREK KÖYLERİNE DÖNEN ÜRETİCİLER, YOLA ÇIKMADAN ÖNCE HALAY ÇEKTİ