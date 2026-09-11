Yaz sonrası ince çizgiler her zaman kırışıklık değildir

Yazın cilde etkisi ve yanlış algılar:

Yoğun güneş maruziyeti ve sık deniz ya da havuz teması yaz sonunda ciltte belirgin değişikliklere yol açabiliyor. Acıbadem Bodrum Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Eşbah bu değişikliklerin her zaman gerçek anlamda yaşlanma belirtisi olmadığını vurguluyor. Güneş ışınları ve kimyasal içerikli havuz suları cilt bariyerini zayıflatarak epidermiste ciddi kuruluğa neden olabiliyor; bu da yüzeyde ince çizgiler şeklinde bir görüntü oluşturuyor.

Kurulukla kırışıklığı ayırt etmek:

Dr. Eşbah'a göre görünürdeki ince kırışıklıkların bir kısmı aslında epidermisteki kurumanın neden olduğu geçici çizgilerdir. Güneş sadece leke oluşturmaz, aynı zamanda kolajen yapısına zarar vererek derinin elastikiyetini azaltır ve yüzeyde kırışıklık izlenimi verir. Denize ve havuza sık girenlerde de epidermisin kuruması benzer görünümler yaratabiliyor. Bu nedenle her ince çizgi otomatik olarak kronik bir kırışıklık olarak değerlendirilmemeli; öncelikle cilt bariyerinin durumu ve nem seviyesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Koruma ve günlük bakım önerileri:

Toplumda sıkça yapılan hatalardan biri güneş koruyucuyu yalnızca plajda kullanmak. Uzmanlar, UVA ışınlarının yıl boyunca etkili olduğunu ve mevsimden bağımsız olarak cildi yaşlandırabildiğini belirtiyor. Bu yüzden açıkta kalan bölgelere 2-3 saatte bir güneş koruyucu uygulanması tavsiye ediliyor. Ayrıca yazın kalan cilt hasarını tek seferde toparlamaya çalışmak yerine koruyucu yaklaşımlar benimsemek gerekiyor.

Önleyici uygulamalar arasında yaz boyunca yapılabilecek bazı mezoterapi uygulamaları da yer alıyor. Dr. Eşbah, özellikle peptit ve polinükleotit bazlı mezoterapilerin yaz aylarında tercih edilmesinin, güneşe bağlı tahribatı azaltabileceğini ifade ediyor. Bazı işlemler yazın artan irritasyon riski nedeniyle ertelenirken, uygun ve koruyucu yöntemlerle cilt yıpranmasının azaltılabileceği belirtiliyor.

İşlem seçimi ve uzmanlık önemi:

Altın iğne gibi cihaz destekli uygulamalar cilt gençleştirme ve skar tedavisinde etkin yöntemler arasında. Uygulamanın amacı dermise kontrollü mikro travma vererek kolajen üretimini tetiklemek; bu sayede akne skarlarında, elastikiyeti azalmış deride sıkılaşma ve gençleşme sağlanabiliyor. Ancak Dr. Eşbah, bu tür işlemlerin mutlaka deneyimli uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Uygulama ve cihaz seçiminin yanlış yapılması hem etkinliği azaltır hem de yan etki riskini artırır.

Sonuç olarak yaz sonrasında görülen ince çizgilere yaklaşımda ilk adım ciltteki kuruluk ve bariyer hasarını değerlendirmek olmalı. Koruyucu bakım, uygun güneş koruması ve doğru seçilmiş profesyonel uygulamalarla hem geçici kuruluk kaynaklı çizgiler düzeltilir hem de uzun vadeli yaşlanma etkileri azaltılabilir.

DERMATOLOJİ UZMANI DR. ESRA EŞBAH