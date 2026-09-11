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Yaz spor okulları 750 çocukla sona erdi: gelecek nesile spor mirası

Erzincan Belediyesi'nin 7-14 yaş grubu için düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları, futbol, basketbol, tenis ve dövüş sporları dahil 750 çocuğun katılımıyla sona erdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yaz spor okulları 750 çocukla sona erdi: gelecek nesile spor mirası

Yaz spor okulları tamamlandı:

Erzincan Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, yaklaşık 750 çocuğun katılımıyla sona erdi. Etkinlikler, Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda 7-14 yaş grubundaki öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Kursların kapsamı:

Programda çocuklara futbol, basketbol, tenis, masa tenisi, karate-tekvando, dart ve bocce branşlarında ücretsiz eğitim verildi. Kurslar, hem temel tekniklerin öğretilmesine hem de çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesine odaklandı. Eğitmen kadrosu, katılımcıların yaş ve gelişim düzeyine uygun çalışma programları uyguladı.

Kapanış ve teşekkürler:

Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen futbol kursunun kapanış programı, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla yapıldı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, eğitmenler, kursiyer çocuklar ve aileleri katıldı. Tören sırasında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Konuşmasında Özger, etkinliğin amacının çocukların fiziksel gelişimine katkı sunmak ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca bu tür organizasyonların sürdürüleceğini vurgulayan Özger, programın düzenlenmesinde emeği geçen yöneticilere ve eğitmenlere teşekkür etti; çocuklarını kurslara gönderen ailelere de minnettarlığını iletti.

ERZİNCAN BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI SONA ERDİ

ERZİNCAN BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI SONA ERDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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