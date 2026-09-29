YEDAŞ kardeş ülkeler arasında sahadaki ustalığıyla ödül aldı

YEDAŞ ekip çalışması ve teknik yetkinliklerle öne çıktı

Ankara’da düzenlenen yarışmada Türkiye’yi temsil eden YEDAŞ ekibi, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Enerji Uzmanları Mesleki Ustalık Yarışması’nda "En Deneyimli Uzman Ekip" ödülüne layık görüldü. Etkinlik, TEDAŞ ev sahipliğinde, TDT Genel Sekreterliği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) katkılarıyla gerçekleşti.

Yarışmanın düzenlenişi ve görev tanımı:

"Kardeş Şebekelerde Ortak Akıl ve Mükemmellik" sloganıyla yapılan organizasyonda ekipler, gerçek saha operasyonlarını simüle eden görevler üzerinden değerlendirildi. Yarışma kapsamında ekiplerden, direk tipi dağıtım trafosunun yüksek gerilim tarafındaki arızalı sigortayı değiştirme görevi istenmiş; bu uygulama çevre güvenliği, manevra düzeni ve mahalli topraklama işlemlerini de içeriyordu.

Değerlendirme kriterleri ve ödül töreni:

Hakem heyeti, katılımcı ülkelerden temsilcilerden oluştu ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, ekipman seçimi ve kullanımı, arıza tespiti ile müdahale becerisi ve ekip koordinasyonunu puanladı. Yarışmada Türkiye adına sahneye çıkan YEDAŞ ekibine ödülünü TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Avan takdim etti.

Etkinlik, sadece ödül dağıtımından ibaret olmayıp; beş ülkenin uzmanlarını bir araya getirerek saha deneyimlerinin paylaşılmasına, uygulamalı yaklaşımların karşılaştırılmasına ve mesleki uygulamalarda bilgi alışverişine imkân sağladı.

Katılımcı ülkeler ve kategoriler:

Yarışmada ekiplerin teknik yeterlilikleri, iş güvenliği uygulamaları, koordinasyonları, saha deneyimi ve pratik çözüm üretme becerileri esas alınarak beş farklı kategoride ödül verildi. Sonuçlar şöyle açıklandı: Özbekistan "En Dikkatli Uzman Ekip", Kırgızistan "En Koordineli Çalışan Uzman Ekip", Türkiye "En Deneyimli Uzman Ekip", Azerbaycan "En Pratik Uzman Ekip" ve Kazakistan "En Başarılı Uzman Ekip" ödülünü aldı.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yarışmanın ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, ortak sahadaki uygulamalar ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti ve ekibini kutladı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜYE DEVLETLERİ ENERJİ UZMANLARI MESLEKİ USTALIK YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN YEDAŞ EKİBİ, "EN DENEYİMLİ UZMAN EKİP" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.