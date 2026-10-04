Yedikule bakımevi etap etap modernleşiyor ve tedavi kapasitesi artıyor

Fatih Belediyesi yedikule bakımevi dönüşümünü sürdürüyor

Fatih Belediyesi, yaklaşık 8 dönümlük alanda hizmet veren ve 25 yıldır faaliyet gösteren Yedikule Hayvan Bakımevi’ni kademeli olarak yeniliyor. Proje, mevcut eski ünitelerin etap etap yıkılıp yeniden inşa edilmesiyle, hem barınma hem de tedavi kapasitesini artırmayı hedefliyor.

yenileme çalışmasının ayrıntıları:

Projenin ilk etabında mevcut yapıların yaklaşık üçte biri elden geçirilerek, her biri ortalama 55 metrekare büyüklüğünde açık ve kapalı yaşam alanlarına sahip 9 ayrı ünite oluşturuldu. İkinci etap tamamlandı; üçüncü etapta ise 50’şer metrekarelik 2 doğal yaşam alanı ile birlikte mutfak, soğuk hava deposu, kuru gıda ve mama depoları ile morg üniteleri hizmete alındı.

Temmuz 2026’da başlayan dördüncü etap çalışmalarıyla birlikte, proje kapsamında anne-yavru alanı, köpek tedavi ünitesi, dijital görüntüleme ve fizik tedavi odaları, operasyon odaları ile köpek eğitim parkının da kurulması planlanıyor. Bakımevinin beş aşamada tamamen yenilenmesi hedefleniyor.

hizmet, veriler ve hedefler:

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çalışmaları değerlendirirken, "Yedikule Hayvan Bakımevi’ni yalnızca fiziki olarak yenilemiyoruz. Tedaviden rehabilitasyona, barınmadan sahiplendirmeye kadar bütün süreçlerin daha nitelikli şartlarda yürütülebileceği kapsamlı bir yapı oluşturuyoruz. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte gözeterek Yedikule’yi modern ve sürdürülebilir bir yaşam ve tedavi alanına dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakımevinde şu anda bin 129 sokak hayvanının bakım, barınma ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Fatih Belediyesi verilerine göre 2026’nın ilk 9 ayında bin 699 hayvan kısırlaştırıldı ve 9 bin 611 hayvana rehabilitasyon hizmeti verildi; proje tamamlandığında bu hizmetlerin niteliğinin ve kapasitesinin artması bekleniyor.

FATİH BELEDİYESİ YEDİKULE HAYVAN BAKIMEVİ’Nİ ETAP ETAP YENİLİYOR