Yelkenciler Bodrum’da buluştu: The Bodrum Cup 38. kez denizle buluştu

Start töreni ve anma:

19-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 38. The Bodrum Cupta yarışçılar ilk gün Bodrum açıklarında bir araya geldi. Önceki akşam gerçekleştirilen geleneksel kampana töreninin ardından, ilk yarış startı öncesinde bu yıl hayatını kaybeden The Bodrum Cup dostları ve denizciler anısına bir anma töreni düzenlendi ve denize çelenk bırakıldı.

SumOne etabıyla başlayan beş etaplık organizasyonda, toplam 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci, toplam 79 deniz millik parkurda mücadele ediyor. Ekipler ilk gün Bodrum-Bodrum rotasındaki 12 millik etapta kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı.

Anma töreninde anılan isimler arasında Fidel Berber, Hasan Karadeniz, Aykan Er, 'Şöhret Neco' lakaplı Necati Kocadon, Aysun Enünlü Kurutaş (Aysun Kaptan), Dr. Sezgin Gökmen, Sami Akbaş, (Maçakızı) Ayla Emiroğlu ve Taylan Gebeş yer aldı. Bodrum’un denizcilik yaşamına, Mavi Yolculuk kültürüne ve The Bodrum Cup’a katkı sunan bu dostlar denize bırakılan çelenkle yad edildi.

Katılımcılar ve yetkililer:

Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG Yarbay Orhan Öğrenci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Ali Murat Mahmat, MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, Bodrum İlçe Turizm Müdürü Özcan Canbaz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve çok sayıda resmi temsilci, organizasyon kurucuları ile yarışçılar katıldı.

Organizasyonun ana sponsoru OPET; platin sponsorları arasında Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort, SumOne ve Yalıkavak Marina bulunuyor. Silver sponsorlar arasında ise Arvento, Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Blueway, Era Outdoor ve Eskiceshme Otel gibi isimler yer alıyor.

Bodrum Gemisi ve destek projeleri:

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Bodrum Gemisi, 38. The Bodrum Cup’ın odağında. The Bodrum Cup içinden doğan ve BOSAV (Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı) bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan yelkenli okul gemisinin bakım ve yenileme projesi, kurumların ve denizcilik sektörünün katkılarıyla yürütülüyor. Ağanlar Tersanesi’nde süren çalışmaların ardından geminin kısa süre içinde eğitimlerde ve kültür-sanat etkinliklerinde yeniden görev alması hedefleniyor.

Destek veren kuruluşlar arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Ağanlar, Anadolu Sigorta, Victron Energy, Aqua Yachting, EMA Endüstri, Duratek, Alphamare, Marina Deniz Araçları ve çok sayıda sektör paydaşı yer alıyor. Ayrıca Bodrum Gemisi 25. Yıl Yenileme Projesi’ne katkı sağlayan firma isimleri etkinlikte açık şekilde belirtildi.

Organizasyon komitesi ve sponsorluk girişimleri:

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, organizasyonun başlangıcına ilişkin olarak Bodrum Gemisi’nin gençlerle yeniden buluşmasının önemine vurgu yaptı ve "Geminin kısa süre içinde yeniden gençlerle buluşması ve denizcilik eğitimlerinde yerini alması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Uysal, yarışçılara ve destekçilerine teşekkür etti ve ekipler için "güzel rüzgarlar, güvenli ve keyifli bir yarış" diledi.

Taypa Genel Müdürü Burak Karaarslan ise SumOne markasıyla yapılan iş birliğine değinerek, SumOne etabına isim vermekten mutluluk duyduklarını belirtti. Karaarslan, yelken sporunun ekip ruhu ve dayanıklılık gibi değerlerinin SumOne tasarım felsefesiyle örtüştüğünü vurguladı.

SumOne, The Bodrum Cup için hazırladığı koleksiyonun satışından elde edilecek geliri BOSAV’a bağışlayacak; böylece elde edilecek kaynaklar Bodrum Gemisi’nin giderlerine katkı sağlayacak. Tay Group bünyesinden geliştirilen marka, performans ve konforu öne çıkaran yeni nesil bir ekipman anlayışı sunduğunu belirtiyor.

Etaplar, program ve kapanış:

Yarışlar programına göre bugün Bodrum-Knidos arasındaki 20 millik Ruins Luxury Resort etabı ile devam edecek. Takip eden günlerde Knidos-Ortakent 20 millik Yalıkavak Marina etabı, 23 Ekim Cuma günü Ortakent-Yalıkavak arası 15 millik OPET etabı koşulacak. Organizasyonun son günü 24 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak-Yalıkavak arasında 12 millik Anadolu Sigorta etabı gerçekleştirilecek.

Yarışların ardından 24 Ekim Cumartesi saat 19.30’da Yalıkavak Marina’da ödül töreni düzenlenerek dereceye giren ekipler ödüllerini alacak. Etkinlik, saat 21.30’da gerçekleştirilecek Pinhani konseriyle sona erecek. Ayrıca Dr. Şahin Ünal’ın 'The Bodrum Cup Özel' isimli yağlı boya resim sergisi de 19-24 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Yarış Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Organizasyon, hem rekabet hem de dayanışma ekseninde Bodrum’un denizcilik mirasını ve gençlerin denizle buluşmasını amaçlayan etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

BU YIL 19-24 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 38. THE BODRUM CUP'TA YARIŞÇILAR, İLK GÜN BODRUM AÇIKLARINDA BULUŞTU.