Yeni bağlantı yolu Yıldırım Beyazıt'ta trafiği rahatlatacak

Yeni bağlantı yolunun hedefi

Melikgazi Belediyesi, "yol medeniyettir" anlayışıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kızılırmak Caddesi'nin devamı niteliğindeki yeni bir bağlantı yolu inşa ediyor. Proje, Kızılırmak Caddesi'nden gelen iki hattın Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı'na bağlanmasını sağlayacak ve bölgedeki trafik yükünde rahatlama amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan açıklamaya göre yol, Hasdal Caddesi olarak bilinen bölümün devamında konumlanıyor. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu çalışmaların yerinde incelendiğini belirterek, kamulaştırma ve eski yapıların temizlenmesi süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Yaklaşık 5 yıldır süren mahkeme ve imar uygulaması süreçlerinin yoğun çalışmayla geride bırakıldığı aktarıldı.

Projede altyapı işleri sona ermiş, elektrik direkleri dikilmiş durumda. Yol hatlarından birinin 30 metrelik genişliğe sahip olduğu ifade edildi. Belediye yetkilileri, yapılan anlaşmalar sonucunda üzerinde evi bulunan yapıların tamamının kaldırıldığını ve güzergâhın hazırlandığını vurguladı.

Tamamlanma aşamaları ve beklenen etki:

Altyapı çalışmaları biten hatlarda kısa zamanda asfalt hazırlığına başlanacağı, kaldırımların düzenleneceği ve peyzaj çalışmalarının da yapılacağı bildirildi. Başkan Palancıoğlu, "İnşallah asfalt hazırlığına başlıyoruz. Bu iki hat da Kızılırmak Caddesi'nden gelerek bağlanma imkânı sağlayacak. Böylece bölgenin trafiğinde de önemli bir rahatlama imkânı sağlayacak" sözlerini paylaştı.

Belediye, yolun kısa zamanda silindirlenip oturmasının sağlanacağını, son aşamada asfalt, kaldırım ve yeşil düzenlemelerle projenin tamamlanacağını duyurdu. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bölge ulaşımında alternatif ve daha konforlu bir imkân sunulması hedefleniyor.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu çalışmaların uzun sürdüğünü ancak ortaya çıkan aksın memnuniyet verici olduğunu belirterek, projeyi "Hayırlı ve uğurlu olsun" sözleriyle değerlendirdi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; YENİ YAPILAN YOL İLE MELİKGAZİ'YE YAKIŞIR, ALTERNATİF VE DAHA KONFORLU BİR ULAŞIM İMKÂNI SUNACAKLARINI SÖYLEDİ.