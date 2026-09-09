Yeni döneme güvenli başlangıç: üniversite yurtlarında alınacak tedbirler görüşüldü

yurt güvenliği toplantısı:

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından video konferans sistemi üzerinden düzenlenen yurt güvenliği konulu toplantıya katıldı.

katılımcılar ve yürütme:

Toplantı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bakın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturuma valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

görüşülen konular ve amaçlar:

Görüşmelerde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversiteler ile öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Amaç, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesini sağlamak için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiydi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve uygulamaya yönelik hazırlıkların sürdürülmesi üzerinde duruldu.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VİDEO KONFERANS SİSTEMİ ÜZERİNDEN DÜZENLENEN "YURT GÜVENLİĞİ" KONULU TOPLANTIYA KATILDI.