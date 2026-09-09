Dolar 48,4730 +0,04%
Euro 56,3963 +0,12%
Bist 14.535,86 +0,91%
Altın Gram 6.916,21 -0,02%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,51 +2,65%
--°

Yeni döneme güvenli başlangıç: üniversite yurtlarında alınacak tedbirler görüşüldü

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İçişleri ve Gençlik Bakanlarının başkanlığındaki toplantıda 2026-2027 için üniversite ve yurt güvenliğini ele aldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeni döneme güvenli başlangıç: üniversite yurtlarında alınacak tedbirler görüşüldü

yurt güvenliği toplantısı:

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından video konferans sistemi üzerinden düzenlenen yurt güvenliği konulu toplantıya katıldı.

katılımcılar ve yürütme:

Toplantı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bakın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturuma valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

görüşülen konular ve amaçlar:

Görüşmelerde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversiteler ile öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Amaç, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmesini sağlamak için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiydi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve uygulamaya yönelik hazırlıkların sürdürülmesi üzerinde duruldu.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VİDEO KONFERANS SİSTEMİ...

AFYONKARAHİSAR VALİSİ DR. NACİ AKTAŞ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VİDEO KONFERANS SİSTEMİ ÜZERİNDEN DÜZENLENEN "YURT GÜVENLİĞİ" KONULU TOPLANTIYA KATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırmızı bültenle aranan Cezayir hükümlüsü Fatih'te teslim alındı
images

Çakmakla oynayan 2 yaşındaki çocuğun kıvılcımı evi kullanılamaz hale getirdi
images

Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alı...
images

Ilgaz tünelinde tatbikat: Kastamonu-Çankırı yönü 10 Eylül günü kapalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta minik öğrenciler sınıfla tanıştı

Motokros şenliğinde 105 bin kişiye siber güvenlik eğitimi

Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatında 31 milyar dolarlık payla öne çıkıyor

İkiz kardeşlerin tıp başarısı Şırnak valiliğinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali