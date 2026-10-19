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Yeni Foça yat limanı Kuzey Ege'nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendiriyor

Bilal Saygılı, 2023'te açılan Yeni Foça Yat Limanı'nın 230 denizde, 100 karada olmak üzere 330 yat kapasitesi ve sosyal donatılarıyla bölge turizmini güçlendirdiğini belirtti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni Foça yat limanı Kuzey Ege'nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendiriyor

Yeni Foça yat limanının bölgeye katkısı:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2023'te hizmete giren Yeni Foça Yat Limanı'nın İzmir ve Kuzey Ege için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Saygılı, projenin denizcilik altyapısını güçlendirirken bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sağladığını ifade etti.

Teknik kapasite ve sosyal donatılar:

Saygılı, tesisin farklı büyüklükteki tekne ve yatlara hizmet verdiğini belirterek, 230'u denizde, 100'ü karada olmak üzere toplam 330 yat bağlama kapasitesi'ne dikkat çekti. Bu kapasiteyle limanın Kuzey Ege'nin marinalarına önemli bir ekleme olduğunu söyledi.

Proje, yalnızca bağlama alanı sağlamakla kalmıyor; liman içinde restoranlar, kafeler, mağazalar, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanları gibi sosyal donatılar bulunuyor. Saygılı'ya göre bu unsurlar, Yeni Foça'yı ziyaret edenlere ve bölge halkına yeni bir yaşam merkezi sunuyor.

Yatırım vizyonu ve kent hedefleri:

Saygılı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İzmir'e yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetlerimiz, İzmir’imizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak, şehrimizi her alanda geliştirmek ve hemşehrilerimizin hizmetine yeni eserler sunmak için yatırımlarını sürdürüyor. Yeni Foça Yat Limanı, İzmir’imize kazandırdığımız önemli yatırımlardan biridir. Kuzey Ege’nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendirirken Yeni Foça’nın ekonomik ve sosyal hayatına da değer katıyor." sözlerine yer verdi.

Başkan Saygılı, limanın tarihi doku ve doğayla uyumlu bir anlayışla tasarlandığını, bunun da bölgenin turizm değerini ve istihdamını artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca bu tür yatırımlarla İzmir'in marka değerinin yükseltilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ilçelere değer katan yatırımların devam edeceğini ve yeni projelerle şehrin potansiyelinin gerçeğe dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.

YENİ FOÇA YAT LİMANI

YENİ FOÇA YAT LİMANI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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