Yeni Parti önseçiminde Denizli'de yüksek katılım, Çavuşoğlu demokrasiye vurgu yaptı

Denizli'de yüksek katılım ve sonuçlar:

Yeni Parti'de 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultay öncesi yapılan Genel Başkanlık Ön Seçimi tamamlandı. Yeni Parti Denizli İl Teşkilatına kayıtlı 13 bin 178 üyeden 11 bin 753'ü sandığa gitti. Seçimde Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak yarıştı; Denizli'nin 19 ilçesinde katılım oranı yüzde 89,19 olarak kaydedildi.

Önseçim, partinin delege sistemi yerine doğrudan üyelerin tercihine dayanan uygulamasını ilk kez pratiğe dökmesi açısından yerel düzeyde dikkat çekti. Yüksek katılım, partinin tabanında sürece yönelik canlı bir ilgi olduğunu gösterdi.

Çavuşoğlu'nun değerlendirmesi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte oyunu kullandı ve partililerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, önseçimin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Delege sistemi yerine, her üyenin kendi genel başkanını özgür iradesiyle seçebildiği bu demokratik adım, partimiz ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e güvenimiz ve inancımız tam. Onun önderliğinde Türkiye’nin yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyoruz. Eşim Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte bu tarihi ana tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz. Demokrasiyi sözde değil, özünde yaşatan bu anlayışın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Çavuşoğlu'nun sözleri, önseçimin sadece parti içi bir uygulama olmanın ötesinde demokratik katılım kültürünü güçlendirme hedefi taşıdığını vurguluyor. Yerel ölçekteki bu uygulama, parti içi meşruiyet ve tabanla bağ kurma açısından bir ölçüt olarak değerlendiriliyor.

Yerel yansımalar ve sonraki adım:

Denizli'deki yüksek katılım, 1. Olağan Kurultay öncesi partinin sahadaki dinamiğini gösterirken, kurultay sürecinde alınacak kararlar ve liderlik tartışmaları için de güçlü bir taban desteği işareti olarak okunuyor. Parti içi süreçlerin şeffaflığı ve üyelerin sürece doğrudan katılımı, önümüzdeki günlerde partinin iletişim ve örgütlenme stratejilerinde etkili olacak.

Sonuçlar, 14-15 Kasım'daki 1. Olağan Kurultay'a giderken partinin hem yerel hem merkezi düzeyde nasıl bir yol haritası izleyeceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANLIK ÖN SEÇİMİNDE OYUNU KULLANAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "DEMOKRASİYİ SÖZDE DEĞİL, ÖZÜNDE YAŞATAN BU ANLAYIŞIN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM" DEDİ.